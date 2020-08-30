Tuvana Türkay estetiksiz halinden sonra şimdi de yeni imajıyla tanınmadı! İşte Tuvana'nın dikkat çeken bikinili paylaşımı
Son günlerin en çok adından söz ettiren ünlülerinden olan Tuvana Türkay, tatile devam ediyor. Son günlerin trendi olan renkli saç örgüsü yaptıran Tuvana Türkay, estetiksiz halinden sonra, yeni imajıyla dikkat çekti. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde de karın kasları ile adından söz ettirmişti. İşte estetikle bambaşka birisi haline dönüşen Tuvana Türkay'ın yeni imajı...
30.08.2020 11:07
- Son Güncelleme: 30.08.2020 11:28
Oyuncu Tuvana Türkay Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini şaşırttı Tatiline devam eden Tuvana Türkay, fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Tuvana Türkay, son günlerin trendi olan renkli saç örgüsü yaptırdı. Yeni imajıyla beğenilen Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...
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