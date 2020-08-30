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Tuvana Türkay estetiksiz halinden sonra şimdi de yeni imajıyla tanınmadı! İşte Tuvana'nın dikkat çeken bikinili paylaşımı

Son günlerin en çok adından söz ettiren ünlülerinden olan Tuvana Türkay, tatile devam ediyor. Son günlerin trendi olan renkli saç örgüsü yaptıran Tuvana Türkay, estetiksiz halinden sonra, yeni imajıyla dikkat çekti. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde de karın kasları ile adından söz ettirmişti. İşte estetikle bambaşka birisi haline dönüşen Tuvana Türkay'ın yeni imajı...

30.08.2020 11:07 - Son Güncelleme: 30.08.2020 11:28
Tuvana Türkay estetiksiz halinden sonra şimdi de yeni imajıyla tanınmadı! İşte Tuvana'nın dikkat çeken bikinili paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde ablası Katre ile gittiği Bodrum tatilinden bikinili fotoğraf paylaşan 29 yaşındaki Tuvana Türkay, karın kasları ile dikkat çekmişti. Son günlerde estetiksiz hali ile gündemden düşmeyen Türkay, Instagram hesabından paylaştığı yeni imajıyla tanınmadı.

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Tuvana Türkay estetiksiz halinden sonra şimdi de yeni imajıyla tanınmadı! İşte Tuvana'nın dikkat çeken bikinili paylaşımı

Oyuncu Tuvana Türkay Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini şaşırttı Tatiline devam eden Tuvana Türkay, fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Tuvana Türkay, son günlerin trendi olan renkli saç örgüsü yaptırdı. Yeni imajıyla beğenilen Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Tuvana Türkay estetiksiz halinden sonra şimdi de yeni imajıyla tanınmadı! İşte Tuvana'nın dikkat çeken bikinili paylaşımı

PINAR ALTUĞ

Tuvana Türkay estetiksiz halinden sonra şimdi de yeni imajıyla tanınmadı! İşte Tuvana'nın dikkat çeken bikinili paylaşımı

EBRU ŞALLI

Tuvana Türkay estetiksiz halinden sonra şimdi de yeni imajıyla tanınmadı! İşte Tuvana'nın dikkat çeken bikinili paylaşımı

ŞEYMA SUBAŞI

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