Tuvana Türkay estetiksiz halinden sonra şimdi de yeni imajıyla tanınmadı! İşte Tuvana'nın dikkat çeken bikinili paylaşımı

Son günlerin en çok adından söz ettiren ünlülerinden olan Tuvana Türkay, tatile devam ediyor. Son günlerin trendi olan renkli saç örgüsü yaptıran Tuvana Türkay, estetiksiz halinden sonra, yeni imajıyla dikkat çekti. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde de karın kasları ile adından söz ettirmişti. İşte estetikle bambaşka birisi haline dönüşen Tuvana Türkay'ın yeni imajı...