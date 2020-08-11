Tuvana Türkay Selçuk Yöntem pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması Yıldız Tilbe sözüyle geldi...
Tuvana Türkay, geçtiğimiz haftalarda Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve ardından fotoğrafı kaldırmıştı. İkilinin birlikte çekildiği fotoğrafta samimiyeti ve yazdığı not dikkat çekmiş, aralarında aşk olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Selçuk Yöntem'in aşk iddialarını yalanlamasının ardından Tuvana Türkay da sessizliğini bozdu. Türkay, aşk iddialarına Yıldız Tilbe'nin sözüyle yanıt verdi...
11.08.2020 10:23
- Son Güncelleme: 11.08.2020 10:23
Magazincilerle bir mekan çıkışında karşılaşan Tuvana Türkay, oyuncu kimliğinin yanında aynı zamanda şarkıcılıkla uğraşan bir isim olarak müzik çalışmalarından bahsetti. Yaklaşık 3 aydır yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu aynı zamanda yeni sezonda dizi ve sinema filmlerinde de oynayacağını belirtti.
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