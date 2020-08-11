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Tuvana Türkay Selçuk Yöntem pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması Yıldız Tilbe sözüyle geldi...

Tuvana Türkay, geçtiğimiz haftalarda Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve ardından fotoğrafı kaldırmıştı. İkilinin birlikte çekildiği fotoğrafta samimiyeti ve yazdığı not dikkat çekmiş, aralarında aşk olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Selçuk Yöntem'in aşk iddialarını yalanlamasının ardından Tuvana Türkay da sessizliğini bozdu. Türkay, aşk iddialarına Yıldız Tilbe'nin sözüyle yanıt verdi...

11.08.2020 10:23 - Son Güncelleme: 11.08.2020 10:23
Tuvana Türkay Selçuk Yöntem pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması Yıldız Tilbe sözüyle geldi...

Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem arasında aşk mı var? Geçtiğimiz haftalarda magazin gündeminde bu başlıklarla yer alan haberlere, oyuncu Tuvana Türkay'dan yanıt geldi.

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Tuvana Türkay Selçuk Yöntem pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması Yıldız Tilbe sözüyle geldi...

Türkay, 67. yaşına giren usta oyuncu Selçuk Yöntem'in doğum gününü kafaları karıştıran samimi bir poz ve not ile kutlamıştı. Paylaşım sonrası Selçuk Yöntem'le aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen Türkay sessizliğini bozdu.

Tuvana Türkay Selçuk Yöntem pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması Yıldız Tilbe sözüyle geldi...

Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Selçuk Yöntem ile Tuvana Türkay'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selçuk Yöntem'in aşk iddialarını yalanlamasından sonra gözler Tuvana Türkay'a çevrilmişti.

Tuvana Türkay Selçuk Yöntem pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması Yıldız Tilbe sözüyle geldi...

Oyuncu, Yöntem ile aralarında bir şey olduğu şeklinde magazin medyasında yazılıp çizilenlere yanıtı Yıldız Tilbe'nin bir sözüyle verdi.

Tuvana Türkay Selçuk Yöntem pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması Yıldız Tilbe sözüyle geldi...

Magazincilerle bir mekan çıkışında karşılaşan Tuvana Türkay, oyuncu kimliğinin yanında aynı zamanda şarkıcılıkla uğraşan bir isim olarak müzik çalışmalarından bahsetti. Yaklaşık 3 aydır yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu aynı zamanda yeni sezonda dizi ve sinema filmlerinde de oynayacağını belirtti.

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