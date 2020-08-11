Tuvana Türkay Selçuk Yöntem pozuyla olay olmuştu! Aşk açıklaması Yıldız Tilbe sözüyle geldi...

Magazincilerle bir mekan çıkışında karşılaşan Tuvana Türkay, oyuncu kimliğinin yanında aynı zamanda şarkıcılıkla uğraşan bir isim olarak müzik çalışmalarından bahsetti. Yaklaşık 3 aydır yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu aynı zamanda yeni sezonda dizi ve sinema filmlerinde de oynayacağını belirtti.