Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin, kaçak yollardan sahip olduğu Koko adlı maymunu mahkeme kararıyla teslim almak üzere evine giden Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarına saldırdığı ortaya çıktı. Çalışanlar, eve gittiğinde iddiaya göre mahkemece verilmiş arama kararı olduğunu, kendisinin yasadışı maymun beslediğini, maymun hakkında mahkeme tarafından el koyma kararı olduğunu ünlü fenomene bildirdi.