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    • 18.09.2020 11:00
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    Son dakika: Kaçak yollardan sahiplendiği 3’üncü a da el konulan fenomeni gözaltına alındı!

    Yasadışı yollardan sahiplendiği 3’üncü a da el konulan fenomeni (24), gözaltına alındı. Maymun ise yetkililerine teslim edildi.

    AA
    Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı!

    Kaçak şekilde beslediği belirlenen fenomeni gözaltına alındı.

    Kaçakçılık Suçlarıyla ekipleri, İzgi'nin Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan makak maymunu beslediğini ve maymunla videolar çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi.

    Polis ekipleri, daha önce de iki kez gözaltına alınan ve maymunlarına el konulan İzgi'nin, Sarıyer'deki evine operasyon düzenledi.

    Baskında Meriç İzgi ve E. gözaltına alınırken makak cinsi maymuna da el konuldu.

    Şüpheli Meriç İzgi, emniyetteki işlemlerinin ardından gün içinde adliyeye sevk edilecek. Elif Türkan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

    El konulan maymun da ve 1. ekiplerine teslim edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kaçak yollardan sahiplendiği 3’üncü maymuna da el konulan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı!
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