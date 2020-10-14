MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde bugün (13 Ekim 2020 Salı) pide çeşitleri yapılması istendi. Yeni oluşturulan mavi ve kırmızı takımın ilk kozlarını paylaştığı dokunulmazlık oyununda her iki takımın da yapmış olduğu pideleri Mehmet, Danilo, Somer şeflerin tadımına sundu ve pide - yarışmacı bazında yapılan jüri oylaması sonucu 5-2'lik skorla MAVİ takım oyunu kazanarak ilk dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

Öte yandan dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Burada Ratatuy isimli yemekle yarışan takım elemanları arasında Eray ile Ayyüce son 2'ye kaldı ve Mehmet, Danilo ve Somer şefler bireysel dokunulmazlığı kazanan ismi AYYÜCE olarak ilan etti.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce birazdan kendi takımında ilk eleme adayını DİDEM olarak belirledi. Sonrasında takım içi oylamayla 2. eleme adayı olarak da ÖZGÜL seçildi.