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    • Magazin
    • 14.10.2020 10:12
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    • 14.10.2020 10:12
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    Gündemde en çok araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. TV8’in ilgiyle izlenen yarışmasını dün izlemeyi kaçıranlar neler yaşandığını merak ediyor. Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı yarışmada kıyasıya rekabet vardı Mehmet, Danilo ve Somer şefler en güzel tabağı seçti. Peki ? Dokunulmazlığı alan isim eleme potasına kimi yolladı? İşte dün akşam ’te yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Masterchef eleme adayları kimler?

    Masterchef Türkiye yarışması her bölümüyle ilgiyle izleniyor ve gün geçtikçe daha da heyecanlı oluyor. Dün akşam yine bir dokunulmazlık heyecanı vardı ve yarışmacılar canla başla mücadele ederek kazanmaya çalıştı. Haftanın ilk eleme adayları da dokunulmazlık sonrası belirlendi. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde bugün (13 Ekim 2020 Salı) pide çeşitleri yapılması istendi. Yeni oluşturulan mavi ve kırmızı takımın ilk kozlarını paylaştığı dokunulmazlık oyununda her iki takımın da yapmış olduğu pideleri Mehmet, Danilo, Somer şeflerin tadımına sundu ve pide - yarışmacı bazında yapılan jüri oylaması sonucu 5-2'lik skorla MAVİ takım oyunu kazanarak ilk dokunulmazlığın sahibi oldu.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

    Öte yandan dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Burada Ratatuy isimli yemekle yarışan takım elemanları arasında Eray ile Ayyüce son 2'ye kaldı ve Mehmet, Danilo ve Somer şefler bireysel dokunulmazlığı kazanan ismi AYYÜCE olarak ilan etti.

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce birazdan kendi takımında ilk eleme adayını DİDEM olarak belirledi. Sonrasında takım içi oylamayla 2. eleme adayı olarak da ÖZGÜL seçildi.

    MASTER MAVİ TAKIM

    Uğur (Kaptan)
    Furkan
    Esra
    Emir
    Berker
    Tanya
    Ebru

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Sefa (Kaptan)
    Serhat
    Barbaros
    Eray
    Özgül
    Ayyüce
    Didem
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