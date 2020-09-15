Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi akıllanmıyor! Kaçak yollarla aldığı maymun Koko'ya etkileşim için işkence etti

ŞÖHRET İÇİN YAPAMAYACAKLARI ZALİMLİK YOK

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu "Şöhret tatlı geliyor olacak ki sözde fenomen zavallı hayvanların peşini bırakmadı. Zalimliğe devam ediyor. Bu büyük vicdansızlık. Burada beni yaralayan bir başka husus da binlerce gencin bu cahili örnek alıyor olması. Burada önce ebeveynlere iş düşüyor, çocukları kimleri izliyor takip etsinler. Ayrıca yetkililerin bu işi sıkı denetlemesi şart. Daha büyük cezalar uygulanmalı. Yasaya aykırı şekilde elde edilen bir hayvanın videoları çekiliyor. Üzerinden para kazanılıyor. Bu ve benzeri sayfaların acilen erişime engellenmesi de bir çözüm olabilir" diyor.