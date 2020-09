Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi akıllanmıyor! Kaçak yollarla aldığı maymun Koko'ya etkileşim için işkence etti

YABAN HAYVANININ YERİ HABİTATI

Avukat Kalafatoğlu şöyle devam ediyor: "Her şeyden önce yaban hayvanının yeri doğal yaşam alanı, habitatlarıdır. Bu hayvanların doğasından, özgürlüklerinden koparılarak eve alınması hem yasak hem vicdansızca. Çocuğunu sevindirmek isteyen, bakın pet-shop demiyorum, barınaklardan kedi-köpek sahiplensin. Böylelikle hem bir can kurtarmanın hazzını yaşar hem de evlatlarına iyi bir örnek olurlar. Lütfen çocuğunuzun her isteğini yapmayın, özellikle evcil hayvan konusunda 'Hayır' demeyi öğrenin."