Gündemden düşmeyen araştırmalar arasında Meriç İzgi kimdir? Yer alıyor. Maymunu olan Youtuber Meriç İzgi haddini aştı ve maymunu Koko ile videolar çeken ve sosyal medyada fenomen olan Meriç İzgi'nin hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Maymunu elinden alınan Meriç İzgi gözyaşlarıyla videoya yansıdı. İşte merak edilen tüm detaylar…