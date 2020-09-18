Meriç İzgi tutuklandı mı? Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi kimdir?

MERİÇ İZGİ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. İzgi, Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim görmektedir. İzgi, sosyal medya hesapları dışında One Direction sayfasında adminlik yapıyor. Meriç İzgi baba tarafından aslen Adana'lıdır. Babası Fırat İzgi yazar'dır, Kelebek Ömrü Kadar Aşk diye bir kitabı vardır. İleride kendi markasını kurmak istemekte, günümüzde tasarımlar üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyon oluşturmuştur. Gelecek yıllarda mesleğinin moda tasarımı üzerine devam etmesini istemektedir.

MERİÇ İZGİ KAÇ YAŞINDA?

96 doğumlu olan fenomen 24 yaşındadır.