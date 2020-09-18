Meriç İzgi tutuklandı mı? Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi kimdir?

Meriç İzgi tutuklandı mı? Meriç İzgi kimdir? Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Meriç İzgi, yasadışı yollardan 3 maymun edindi. Arama kararı alınarak dün İzgi'nin Sarıyer'deki evine gelen ekipler, 'Makak' cinsi maymuna el koydu. Maymun, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi. DKMP ekiplerince, İzgi'nin sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yapıldı.
MERİÇ İZGİ TUTUKLANDI MI?
Yasadışı yollarla 3'üncü kez maymun alarak maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan Meriç İzgi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzgi, bugün öğle saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Meriç İzgi'nin savcılığa ifade vermesi bekleniyor.
MERİÇ İZGİ KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. İzgi, Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim görmektedir. İzgi, sosyal medya hesapları dışında One Direction sayfasında adminlik yapıyor. Meriç İzgi baba tarafından aslen Adana'lıdır. Babası Fırat İzgi yazar'dır, Kelebek Ömrü Kadar Aşk diye bir kitabı vardır. İleride kendi markasını kurmak istemekte, günümüzde tasarımlar üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyon oluşturmuştur. Gelecek yıllarda mesleğinin moda tasarımı üzerine devam etmesini istemektedir.
MERİÇ İZGİ KAÇ YAŞINDA?
96 doğumlu olan fenomen 24 yaşındadır.