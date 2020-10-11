Şarkıcı Seda Sayan, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntem ile yüzünü gerdiren Sayan, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Yemek yedikleri mekandan ayrıldığı sırada gazetecilere 6 kez "İyi akşamlar" dileyen şarkıcı, görenleri gülümsetti.
SEDA SAYAN VE EVLİLİKLERİ...
1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi. Bu evliliği de son bulduktan sonra birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu. Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi, 2010 şubat ayında boşandı.
Evlilikleri :
1. Evliliği :1987 mayıs ayında Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç ile evlendi. 6 ay sonra yine 1987 aralık ayında boşandı.
2. Evliliği :1990 yılında Beşiktaşlı Sinan Engin ile evlendi. 1995 yılında boşandı. Oğulcan Engin adında bir oğlu vardır.
3. Evliliği :25 Ağustos 1998 tarihinde Soner Yapcacık ile evlendi. 1999 Ocak ayında boşandı.
4. Evliliği : 2000 Nisan ayında Tuncay Kıratlı ile evlendi. 2001 Ocak ayında boşandı.
5. Evliliği :2004 yılında Gökhan Şükür ile evlendi. 2005 yılında boşandı.
6. Evliliği : 1 Şubat 2008 tarihinde Onur Şan ile evlendi. 2010 şubat ayında boşandı.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SEDA SAYAN'IN DEĞİŞİMİ
Pek çok ünlü gibi Seda Sayan da yıllar içerisinde büyük değişimler geçirdi. Sayan'ın şöhretinin ilk yıllarındaki hali ile şu anki görünümü arasındaki farklılık zaman zaman gündeme geliyor.
Seda Sayan ilk evliliğini 1987 yılında yaptı. İlk eşi Rıdvan Kılıç'tı. Sayan bu fotoğrafta 26 yaşında.
Şarkıcı, daha sonra ise futbolcu Sinan Engin ile evlenmişti. Şarkıcı, 1995 yılında Sinan Engin'den boşandıktan sonra estetik merakını artırdı.