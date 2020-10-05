Seda Sayan yeni hali ile ortalığı yaktı geçti! "57 yaşında olduğuna inanmak imkansız..."

57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.