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Seda Sayan yeni hali ile ortalığı yaktı geçti! "57 yaşında olduğuna inanmak imkansız..."
Seda Sayan yeni hali ile ortalığı yaktı geçti! "57 yaşında olduğuna inanmak imkansız..."
Estetik operasyonu sonrası Instagram hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan, yeni haliyle herkesi şaşırttı. 30 yaşında Oğulcan Engin adında bir evlada sahip olan şarkıcının paylaşımına Demet Akalın, Yonca Evcimik, Hatice gibi isimlerden yorum yağdı. 57 yaşındaki Seda Sayan'ın son halini görmeye hazır mısınız? İşe Seda Sayan'ın estetikten önceki ve sonraki halleri başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...
05.10.2020 12:30
- Son Güncelleme: 05.10.2020 12:40
Seda Sayan estetik operasyonu sonrası ilk paylaşımını yaptı. Geçtiğimiz günlerde 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.
'ESTETİK YAPTIRDIM SEVGİLİ TAKİPÇİLERİM'
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.
57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.
İşte Seda Sayan'ın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...