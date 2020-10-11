Geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, balayı için tekneyle mavi tura çıktı. Çift, 2 hafta sürecek balayı sonrası Bodrum'da aileleriyle bir araya gelecek. 3 yıl önce evlilik teklifi ettiğini söyleyen Barış Arduç, "Doğru zaman bugünmüş." diyerek nikahı neden şimdi kıydıklarını açıklamıştı.
6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç Temmuz ayında evlendi. Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın hamile olduğu iddiaları yine gündeme geldi.
Magazin D haberine göre; Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz ay Gupse Özay'ın hamile olduğu haberleriyle alakalı konuşan Arduç "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok" şeklinde açıklama yapmıştı.