Magazin D haberine göre; Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz ay Gupse Özay'ın hamile olduğu haberleriyle alakalı konuşan Arduç "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok" şeklinde açıklama yapmıştı.