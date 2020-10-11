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    • Magazin
    • 11.10.2020 14:57
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    • 11.10.2020 15:14
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    'a mutlu haber! 36 yaşındaki 4 aylık hamile!

    ile geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de sürpriz bir nikahla dünyaevine giren 'ın hamile olduğu iddiası yeniden gündeme geldi. 36 yaşındaki Gupse Özay, hamilelik iddialarına o dönem, 'Hamile değilim ama çok istiyorum' şeklinde açıklık getirmişti. Magazin kulislerinde dolaşan yeni bir iddia ise Barış Arduç'un oyuncu eşi Gupse Özay'ın hamile olduğunu, yalnızca yakın arkadaşlarıyla paylaştığı yönünde...

    Geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, balayı için tekneyle mavi tura çıktı. Çift, 2 hafta sürecek balayı sonrası Bodrum'da aileleriyle bir araya gelecek. 3 yıl önce evlilik teklifi ettiğini söyleyen Barış Arduç, "Doğru zaman bugünmüş." diyerek nikahı neden şimdi kıydıklarını açıklamıştı.

    6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç Temmuz ayında evlendi. Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın hamile olduğu iddiaları yine gündeme geldi.

    Magazin D haberine göre; Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz ay Gupse Özay'ın hamile olduğu haberleriyle alakalı konuşan Arduç "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok" şeklinde açıklama yapmıştı.
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    Haberler Magazin Barış Arduç'a mutlu haber! 36 yaşındaki Gupse Özay 4 aylık hamile!