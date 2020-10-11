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    • 11.10.2020 12:09
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    • 11.10.2020 12:29
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    koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı: İlk günler dehşet vericiydi ama dua edenlerin gücünü hissettim...

    Geçtiğimiz ay koronavirüsle mücadele eden Prof. Dr. , cuma sabahı atv’de yayınlanan programında sağlığına nasıl kavuştuğunu anlattı. “İlk günler çok endişe verici bir sağlık tablom vardı. Ama benim için dua edenlerin gücünü hissettim. Bir anda tablo olumlu yönde gelişti. Doktorlar bile bu duruma hayret etti. Bu ani değişimi sizin dualarınıza bağlıyorum” deyip ekledi: “Hastalığım sürecinde olumsuz yorum yapanlar için üzüldüm ama onlara bile hakkımı helal ettim.”diyen Nihat Hatipoğlu'nun açıklaması...

    Dua ile gelen şifa! Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı

    Geçtiğimiz ay koronavirüsle mücadele eden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçen cuma sabahı atv'de yayınlanan programında bir seyircinin "Hocam öncelikle çok geçmiş olsun. Siz hastalandığınızda ben rüyamda Eyüp Sultan Hazretleri'nin sizin için şifa duası ettiğini gördüm. Onu görünce sağlığınıza kavuşacağınıza inandım. Bunu size söylemeyi borç kabul ettim. Hakkınızı helal eder misiniz?" demesi üzerine şunları söyledi:

    "TABİİ Kİ ÜZÜLDÜM"

    "Etmez olur muyum hanımefendi? Ben hastalığım süresince ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim. Tabii ki üzüldüm. Ama kendim için değil, onlara bir faydam dokunmadığını gördüğüm için üzüldüm."

    "HEPİNİZE HAKKIMI HELAL EDİYORUM"

    "Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız? Siz ve sevdiklerinizin de hasta olmayacağının bir garantisi var mı? Hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizden ahirette de hesap sormam. Allah sizleri de doğru yola soksun diye dua ederim sadece."

    "İLK GÜNLER ENDİŞE VERİCİYDİ AMA..."

    "İlk günler çok endişe verici bir sağlık tablom vardı.Ama benim için dua edenlerin gücünü hissettim. Bir anda tablo olumlu yönde gelişti. Doktorlar bile bu duruma hayret etti. Tabii ki ben ve doktorlar iyileşmem için elimizden geleni yaptık. Ama ben bu ani değişimi sizin dualarınıza bağlıyorum."
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    Haberler Magazin Nihat Hatipoğlu koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı: İlk günler dehşet vericiydi ama dua edenlerin gücünü hissettim...