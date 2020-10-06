Seda Sayan'ın son halini gören Seren Serengil'den olay yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı...'
Seren Serengil, Seda Sayan'ın estetik sonrası paylaşımına yaptığı yorumla magazin gündeminde yerini aldı. 57 yaşındaki Seda Sayan'ın giderek kendisine benzediğini belirten Seren Serengil'in yorumuna sosyal medyada, 'Kavgada bile söylenmez' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte son olarak 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın yeni hali...
06.10.2020 10:38
- Son Güncelleme: 06.10.2020 10:38
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