Seda Sayan'ın son halini gören Seren Serengil'den olay yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı...'

Seda Sayan'ın son halini gören Seren Serengil, yaptığı yorumla dikkat çekti. Kendisi gibi estetik operasyonları geçiren şarkıcı Seda Sayan ile benzerliğine dikkat çeken Seren Serengil'in yorumu sosyal medyada, 'Kavgada söylenmez' şeklinde yorumlandı. Peki, Seren Serengil, Seda Sayan'a ne söyledi?