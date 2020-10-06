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Seda Sayan'ın son halini gören Seren Serengil'den olay yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı...'

Seren Serengil, Seda Sayan'ın estetik sonrası paylaşımına yaptığı yorumla magazin gündeminde yerini aldı. 57 yaşındaki Seda Sayan'ın giderek kendisine benzediğini belirten Seren Serengil'in yorumuna sosyal medyada, 'Kavgada bile söylenmez' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte son olarak 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın yeni hali...

06.10.2020 10:38 - Son Güncelleme: 06.10.2020 10:38
Seda Sayan'ın son halini gören Seren Serengil'den olay yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı...'

Seda Sayan'ın son halini gören Seren Serengil, yaptığı yorumla dikkat çekti. Kendisi gibi estetik operasyonları geçiren şarkıcı Seda Sayan ile benzerliğine dikkat çeken Seren Serengil'in yorumu sosyal medyada, 'Kavgada söylenmez' şeklinde yorumlandı. Peki, Seren Serengil, Seda Sayan'a ne söyledi?

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Seda Sayan'ın son halini gören Seren Serengil'den olay yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı...'

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, ardından bu pozunu yayınladı.

Seda Sayan'ın son halini gören Seren Serengil'den olay yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı...'

Sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seda Sayan'ın kendisine benzediğini dile getirdi. Sayan'ın fotoğrafını yayınlayan Serengil, paylaşımına "Ha gayret Seda abla, az kaldı. Seda Serengil" notunu düştü.

Seda Sayan'ın son halini gören Seren Serengil'den olay yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı...'

Seda Sayan, dün yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar bu fotoğraf eski, şaşırdınız mı?" açıklamasını yapmıştı.

Seda Sayan'ın son halini gören Seren Serengil'den olay yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı...'

İşte ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...

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