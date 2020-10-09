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Seda Sayan estetik sonrası gelen yorum karşısında ağzını bozdu! Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt...

'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, önce Seren Serengil sonra da Muazzez Ersoy'un paylaşımıyla gündemdeki yerini korudu. Ardından bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yoruma sinirlenen Seda Sayan, küfür içerikli sözlerle tepki verdi. İşte Seda Sayan'ı kızdıran yorum...

09.10.2020 16:46 - Son Güncelleme: 09.10.2020 16:50
Seda Sayan estetik sonrası gelen yorum karşısında ağzını bozdu! Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt...

Estetik operasyonu ile gündeme gelen Seda Sayan, bir sosyal medya kullanıcısının yorumuyla çileden çıktı. Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, yayınladığı fotoğraf ile dikatk çekti.

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Seda Sayan estetik sonrası gelen yorum karşısında ağzını bozdu! Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt...

Sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seda Sayan'ın kendisine benzediğini dile getirdi. Sayan'ın fotoğrafını yayınlayan Serengil, paylaşımına "Ha gayret Seda abla, az kaldı. Seda Serengil" notunu düştü.

Seda Sayan estetik sonrası gelen yorum karşısında ağzını bozdu! Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt...

Ardından usta sanatçı Muazzez sosyal medya hesabından yayınladığı poza "Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz" notunu düşmesi ile dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Ersoy'un sözlerinin, Sayan'a olduğunu iddia etti.

Seda Sayan estetik sonrası gelen yorum karşısında ağzını bozdu! Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt...

Ersoy yaptığı bu paylaşımla ilgili, Yeni bir paylaşım yapan Ersoy, "Ben Instagram'daki yorumumu herkes için yaptım, şöhretli bir kişi ya da kişiler için söylemedim. Photoshop'lar çok abartılıyor, insanların normal halleriyle Instagram'daki fotoğrafları arasında dağlar kadar fark var; photoshopla insanların başka bir insana dönüşmesine karşıyım. Bu arada estetiğe de karşı değilim ki. Beni tanıyanlar, bilirler ki ne polemik severim ne de bu tarz durumlarda kalmayı. Takipçilerin, yorum yapanların sözleri de, yorumları da bana mal edilmesin" dedi.

Seda Sayan estetik sonrası gelen yorum karşısında ağzını bozdu! Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt...

"SEDA SAYAN ALLAH'TAN KORKMAZ"

Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir erkek sosyal medya kullanıcısı "Tüküreyim dobralığına Muazzez Ersoy gerçek bir sanatçı, doğal bir kadın. Allah korkusu var. Seda Sayan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Edepsiz" yorumunu yaptı.

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