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    • 11.10.2020 11:56
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    ’ın ölen eşi 'ın 10 yıl önce kalp krizi 5 yıl önce bypass geçirdiği ortaya çıktı!

    ’ın iki çocuğunun babası Ahmet , ani bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 2015 yılından bu yana 2 çocuğuyla ’de yaşayan çift, bir süredir İstanbul’daki evlerindeydi. Geçtiğimiz pazartesi, sabaha karşı eşiyle bulundukları odadan çıkan Namal, döndüğünde Oral’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Oral’ın 10 yıl önce kalp krizi geçirdiği, 4 yıl önce de bypass olduğu öğrenildi.

    Özgü Namal’ın ölen eşi meğer 10 yıl önce...

    Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki nefes terapisti Oral'ın ölümüne dair detaylar yeni detaylar ortaya çıktı. İşte Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncuya yakın kaynaklardan gelen bilgiler...

    PAZARTESİ GÜNÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    2015 yılından bu yana çocukları Nefes ve Elem Su ile birlikte Muğla Köyceğiz'de yaşayan çift, bir süre önce İstanbul'a döndü. Geçtiğimiz pazartesi, sabaha karşı eşiyle bulundukları odadan çıkan Namal, döndüğünde Oral'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

    Aileye yakın kaynaklar, 53 yaşındaki Serdar Oral'ın ölümüyle ilgili, Serdar Oral, 10 yıl önce de kalp krizi geçirdi. Hatta kalbi 20 dakika duran Oral, güçlükle hayata döndürülmüştü. Bu olay sonrası işlerini ayarlayıp Özgü Namal'la Köyceğiz'e yerleşen Oral, stresten uzak duruyordu. Aileye yakın kaynaklar, "20 dakika kalbi durdu. Sonra hayata döndü. Bu olay onda çok farklı bir duruma neden oldu. İkinci kez dünyaya gelmişti ve bunun için stresten uzak bir hayatı seçti. Ancak kalbi bir kez daha tekledi. Çok üzgünüz" dedi.

    2010 YILINDA KRİZ GEÇİRDİ, 2016'DA BYPASS OLDU

    Uzun süredir nefes terapisti olan Oral'ın 2010 yılında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Oral'ın 2016 yılında ise kalp hastalığı nedeniyle bypass ameliyatı olduğu belirtildi.
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    Haberler Magazin Özgü Namal’ın ölen eşi Serdar Oral'ın 10 yıl önce kalp krizi 5 yıl önce bypass geçirdiği ortaya çıktı!