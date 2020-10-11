Aileye yakın kaynaklar, 53 yaşındaki Serdar Oral'ın ölümüyle ilgili, Serdar Oral, 10 yıl önce de kalp krizi geçirdi. Hatta kalbi 20 dakika duran Oral, güçlükle hayata döndürülmüştü. Bu olay sonrası işlerini ayarlayıp Özgü Namal'la Köyceğiz'e yerleşen Oral, stresten uzak duruyordu. Aileye yakın kaynaklar, "20 dakika kalbi durdu. Sonra hayata döndü. Bu olay onda çok farklı bir duruma neden oldu. İkinci kez dünyaya gelmişti ve bunun için stresten uzak bir hayatı seçti. Ancak kalbi bir kez daha tekledi. Çok üzgünüz" dedi.