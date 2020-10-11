Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki nefes terapisti Oral'ın ölümüne dair detaylar yeni detaylar ortaya çıktı. İşte Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncuya yakın kaynaklardan gelen bilgiler...
PAZARTESİ GÜNÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
2015 yılından bu yana çocukları Nefes ve Elem Su ile birlikte Muğla Köyceğiz'de yaşayan çift, bir süre önce İstanbul'a döndü. Geçtiğimiz pazartesi, sabaha karşı eşiyle bulundukları odadan çıkan Namal, döndüğünde Oral'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Aileye yakın kaynaklar, 53 yaşındaki Serdar Oral'ın ölümüyle ilgili, Serdar Oral, 10 yıl önce de kalp krizi geçirdi. Hatta kalbi 20 dakika duran Oral, güçlükle hayata döndürülmüştü. Bu olay sonrası işlerini ayarlayıp Özgü Namal'la Köyceğiz'e yerleşen Oral, stresten uzak duruyordu. Aileye yakın kaynaklar, "20 dakika kalbi durdu. Sonra hayata döndü. Bu olay onda çok farklı bir duruma neden oldu. İkinci kez dünyaya gelmişti ve bunun için stresten uzak bir hayatı seçti. Ancak kalbi bir kez daha tekledi. Çok üzgünüz" dedi.