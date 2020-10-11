250 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan katılan Hikmet sosyal medyada trend oldu.8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan Hikmet katıldı. Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

ATV ekranlarında 10 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Şanlıurfa'dan yarışmaya katılan Hikmet damga vurdu. Hikmet Karakurt, 125 bin lira değerindeki ''1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?'' sorusuna doğru yanıt verdi.