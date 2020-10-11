Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Hikmet Karakurt kimdir? Verdiği cevaplarla hem sunucu Kenan İmirzalioğlu'nun hem de izleyicilerin takdirini kazanan Hikmet Karakurt250 bin TL'lik soruyu açtırdı ve gündeme bomba gibi düştü. Özellikle sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olan Kim Milyoner Olmak İster Hikmet Karakurt'u izlememiş olanlar için bilgiler derledik.
250 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan katılan Hikmet sosyal medyada trend oldu.8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor
ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan Hikmet katıldı. Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.
ATV ekranlarında 10 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Şanlıurfa'dan yarışmaya katılan Hikmet damga vurdu. Hikmet Karakurt, 125 bin lira değerindeki ''1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?'' sorusuna doğru yanıt verdi.
HİKMET KARAKURT KİMDİR?
250 bin TL'lik soruyu açtıran Karakurt, gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için 1 sorusu kalacak. Hikmet başarılı performansı ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.
22 yaşındaki Hikmet Karakurt yarışmadan kazanacağı paranın tamamını kardeşlerinin eğitimi için harcama sözü verdiğini dile getirdi.
Tarlalarda mevsimlik olarak çalışan bir ailenin, çocuğu olan Hikmet Karakurt, Sakarya Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik bölümünde okuyor.