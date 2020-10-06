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Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti! Özgü Namal'ın çocuklarının babası Serdar Oral neden öldü?

Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakterine hayat veren 41 yaşındaki Özgü Namal, ekranlardan uzak bir hayat tercih ederek yoga ve nefes terapisti eşi Serdar Oral ile birlikte Muğla Köyceğiz'de yaşıyordu. Nefes ve Elem Su Oral adında iki evlada sahip olan oyuncu Özgü Namal, hayat arkadaşı Serdar Oral'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Peki, Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral neden öldü?

06.10.2020 16:27 - Son Güncelleme: 07.10.2020 10:18
Özgü Namal'ın sevgilisi Serdar Oral hayatını kaybetti! Özgü Namal'ın çocuklarının babası Serdar Oral neden öldü?

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral 'ın ölüm haberi şok etkisi yarattı. Peki Serdar Oral neden öldü?

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Özgü Namal'ın sevgilisi Serdar Oral hayatını kaybetti! Özgü Namal'ın çocuklarının babası Serdar Oral neden öldü?

4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL'ye aldı. Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde ilk kez görüntülenmişti.

Özgü Namal'ın sevgilisi Serdar Oral hayatını kaybetti! Özgü Namal'ın çocuklarının babası Serdar Oral neden öldü?

ÖLÜM NEDENİ...
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özgü Namal'ın sevgilisi Serdar Oral hayatını kaybetti! Özgü Namal'ın çocuklarının babası Serdar Oral neden öldü?

Serdar Oral

Özgü Namal'ın sevgilisi Serdar Oral hayatını kaybetti! Özgü Namal'ın çocuklarının babası Serdar Oral neden öldü?

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