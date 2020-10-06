Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti! Özgü Namal'ın çocuklarının babası Serdar Oral neden öldü?
Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakterine hayat veren 41 yaşındaki Özgü Namal, ekranlardan uzak bir hayat tercih ederek yoga ve nefes terapisti eşi Serdar Oral ile birlikte Muğla Köyceğiz'de yaşıyordu. Nefes ve Elem Su Oral adında iki evlada sahip olan oyuncu Özgü Namal, hayat arkadaşı Serdar Oral'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Peki, Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral neden öldü?
06.10.2020 16:27
- Son Güncelleme: 07.10.2020 10:18
4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL'ye aldı. Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde ilk kez görüntülenmişti.
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