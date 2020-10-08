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Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal'ın zor günleri! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü sanat dünyasını sarstı. Başarılı oyuncu, 2014 yılında nefes terapisti Serdar Oral ile evlenmiş ve oyunculuğa ara vererek Köyceğiz'e yerleşmişti. 41 yaşındaki güzel oyuncu Özgü Namal 53 yaşındaki nefes terapisti eşi Serdar Oral'ı kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti. Pandemi nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı törene çocuklarının yanında olan Özgü Namal katılamadı. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Özgü Namal ve kaybettiği eşi Serdar Oral'ı kaleme aldı işte o yazı...

Sabah
08.10.2020 11:01 - Son Güncelleme: 08.10.2020 11:22
Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal'ın zor günleri! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Özgü Namal'ın 2 çocuğunun babası olan Serdar Oral, pandemi nedeniyle 20 kişinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Özgü Namal ve kaybettiği eşi Serdar Oral'ı kaleme aldı işte o yazı…

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Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal'ın zor günleri! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

İşte Günaydın yazarı Mevlüt Tezel'in yazısı;

Sanat dünyası, Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.
Namal, 2014 yılında oyunculuğu bırakıp eşiyle Köyceğiz'e yerleşmiş ve burada iki çocuğuyla birlikte huzurlu yaşamaya adamıştı kendini.

Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal'ın zor günleri! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Namal-Oral çiftinin, ünlü olup da medyada nasıl haber olmadan yaşanır dersi veren bir hayatları vardı.

Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal'ın zor günleri! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Google'da bile yan yana çekilmiş çok az fotoğrafları vardı.

Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal'ın zor günleri! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Daha önceki iki evliğinden üç çocuğu olan, özel bir firmada genel müdürlük yaptıktan sonra Fethiye'ye yerleşen Oral, burada uzun süredir yoga ve nefes dersleri veriyordu.

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