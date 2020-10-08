Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal'ın zor günleri! 'Hayatın hep farklı bir planı var'
Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü sanat dünyasını sarstı. Başarılı oyuncu, 2014 yılında nefes terapisti Serdar Oral ile evlenmiş ve oyunculuğa ara vererek Köyceğiz'e yerleşmişti. 41 yaşındaki güzel oyuncu Özgü Namal 53 yaşındaki nefes terapisti eşi Serdar Oral'ı kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti. Pandemi nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı törene çocuklarının yanında olan Özgü Namal katılamadı. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Özgü Namal ve kaybettiği eşi Serdar Oral'ı kaleme aldı işte o yazı...
Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Özgü Namal'ın 2 çocuğunun babası olan Serdar Oral, pandemi nedeniyle 20 kişinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Özgü Namal ve kaybettiği eşi Serdar Oral'ı kaleme aldı işte o yazı…
İşte Günaydın yazarı Mevlüt Tezel'in yazısı;
Sanat dünyası, Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.
Namal, 2014 yılında oyunculuğu bırakıp eşiyle Köyceğiz'e yerleşmiş ve burada iki çocuğuyla birlikte huzurlu yaşamaya adamıştı kendini.