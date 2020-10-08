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Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal'ın zor günleri! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü sanat dünyasını sarstı. Başarılı oyuncu, 2014 yılında nefes terapisti Serdar Oral ile evlenmiş ve oyunculuğa ara vererek Köyceğiz'e yerleşmişti. 41 yaşındaki güzel oyuncu Özgü Namal 53 yaşındaki nefes terapisti eşi Serdar Oral'ı kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti. Pandemi nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı törene çocuklarının yanında olan Özgü Namal katılamadı. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Özgü Namal ve kaybettiği eşi Serdar Oral'ı kaleme aldı işte o yazı...

08.10.2020 11:01 - Son Güncelleme: 08.10.2020 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





