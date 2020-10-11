Deniz Akkaya, Hadise yorumu ile magazin gündeminde yerini aldı. 'Canlı Masa' programında Deniz Akkaya, İlker Koç ve Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev gündemi değerlendirdi. Sevda Türküsev'in kadın ünlülerin sosyal medyaya vermiş olduğu yarı çıplak pozlar ile ilgili yaptığı yorumda Hadise'yi örnek gösterdi.