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    • 11.10.2020 11:25
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    Manken 'dan şarkıcı 'ye olay yaratacak sözler: Beyonce’nin kötü bir replikası...

    Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bu kez de ile gündeme geldi. Bir programda gündemi değerlendiren Deniz Akkaya, kadın ünlülerin sosyal medyaya vermiş olduğu yarı çıplak pozlar ile ilgili yaptığı yorumda Hadise’yi örnek gösterdi. Deniz Akkaya'nın, şarkıcı Hadise ile ilgili söylediği sözler tartışma yarattı. Akkaya, Hadise hakkında "Hadise, Beyonce’nin kötü bir replikasıdır (sahte)" ifadesini kullandı.

    Deniz Akkaya'dan Hadise'ye olay yaratacak sözler

    Deniz Akkaya, Hadise yorumu ile magazin gündeminde yerini aldı. 'Canlı Masa' programında Deniz Akkaya, İlker Koç ve Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev gündemi değerlendirdi. Sevda Türküsev'in kadın ünlülerin sosyal medyaya vermiş olduğu yarı çıplak pozlar ile ilgili yaptığı yorumda Hadise'yi örnek gösterdi.

    Aynı zamanda Türküsev, kadın ünlülerin 'istediği gibi sahneye çıkabilirler fakat bunu cesurca pozlar diyerek kadınlara cesaret olarak aşılanmaması gerekir' dedi. Deniz Akkaya ise ünlü şarkıcı Hadise hakkında 'Hadise, Beyonce'nin kötü bir replikasıdır' ifadesini kullandı.

    Deniz Akkaya geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olmak isteyen fenomen Selin Ciğerci hakkında 'Sen evlen, hayatını yaşa, ticaretini yap, meşrebi geniş dostlarınla görüş ama çocuk alırım derken orada destur çekeceksin' sözleriyle gündem olmuş ikili bu gerilimin ardından davalık olmuştu.

    Avukatı aracılığıyla İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne başvuran Selin Ciğerci, kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara maruz kaldığı gerekçesiyle önleyici tedbir kararı alınmasını talep etti. Mahkeme, Deniz Akkaya'ya üç ay boyunca Selin Ciğerci'ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
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