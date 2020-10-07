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Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! İki çocuğunun babası Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal...

Özgü Namal eşi Serdar Oral'ı kaybetti. Son dakika haberine göre Serdar Oral'ın ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtildi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla köyünde yaşayan Serdar Oral'ın beklenmedik ölümü sonrasında köydeki komşuları; rahmetlinin yardımsever bir kişilik olduğunu ifade etti. Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın cenazesinin Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmesi acı bir tesadüfü ortaya çıkardı.

07.10.2020 10:59 - Son Güncelleme: 07.10.2020 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





