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Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! İki çocuğunun babası Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal...

Özgü Namal eşi Serdar Oral'ı kaybetti. Son dakika haberine göre Serdar Oral'ın ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtildi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla köyünde yaşayan Serdar Oral'ın beklenmedik ölümü sonrasında köydeki komşuları; rahmetlinin yardımsever bir kişilik olduğunu ifade etti. Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın cenazesinin Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmesi acı bir tesadüfü ortaya çıkardı.

07.10.2020 10:59 - Son Güncelleme: 07.10.2020 11:20
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! İki çocuğunun babası Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal...

Unutulmaz karakterlere imza atan başarılı oyuncu Özgü Namal yaşadığı büyük acıyla sarsıldı. 41 yaşındaki güzel oyuncu Özgü Namal 53 yaşındaki nefes terapisti eşi Serdar Oral'ı kalp krizi nedeni ile genç yaşta kaybetti.

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Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! İki çocuğunun babası Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal...

Kariyerine ara verip Muğla'ya yerleşen Özgü Namal, eşi Serdar Oral ve iki çocuğuyla gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Özgü Namal ve eşi Serdar Oral geçtiğimiz günlerde çocuklarının eğitimi için İstanbul'a dönmüştü.

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! İki çocuğunun babası Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal...

Özgü Namal'ın 7 yıldır birlikte olduğu nefes terapisti eşi Serdar Oral hayatını kaybetti. Serdar Oral, dün sabaha karşı İstanbul'da evlerinde kalp krizi geçirdi. Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oral Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! İki çocuğunun babası Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal...

Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal ayakta durmakta zorlandığı için gidemedi. Özgü Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek gönderdi.

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! İki çocuğunun babası Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal...

Cenazeye katılanlar arasında yer alan ünlü yapımcı Raci Şaşmaz, bir süre mezarın başında bekledi.

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