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Kıvılcım Ural bebeğinin fotoğrafını paylaştı! İşte Kıvılcım Ural - Kaan Tangöze çiftinin kızlarının ilk pozu!

Kıvılcım Ural, Instagram hesabından bebeğinin fotoğrafını paylaştı. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenen ve kısa bir süre sonra bebeğini kucağına alan Kıvılcım Ural, bebeğiyle ilk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Kaan Tangöze ile birliktelik sürecinde Seçkin Piriler ile tatsız olaylar yaşayan Kıvılcım Ural'ın kızıyla ilk fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

01.03.2019 11:55 - Son Güncelleme: 01.03.2019 12:01
Kıvılcım Ural bebeğinin fotoğrafını paylaştı! İşte Kıvılcım Ural - Kaan Tangöze çiftinin kızlarının ilk pozu!

Kıvılım Ural ile Kaan tangöze, geçtiğimiz Kasım ayında dünayevine girdi. Seçkin piriler ile evliliğinden 2 oğlu olan Kaan Tangöze, Ocak ayında Kıvılcım Ural'dan bir kız çocuğa sahip oldu.

Kıvılcım Ural bebeğinin fotoğrafını paylaştı! İşte Kıvılcım Ural - Kaan Tangöze çiftinin kızlarının ilk pozu!

Duman grubunun solisti Kaan Tangözeile evlenen ve bir süre önce kızlarını kucağına alan Kıvılcım Ural, Instagram hesabından bebeğiyle ilk pozunu paylaştı.

Kıvılcım Ural bebeğinin fotoğrafını paylaştı! İşte Kıvılcım Ural - Kaan Tangöze çiftinin kızlarının ilk pozu!

Kıvılcım Ural'ın kucağında kızıyla görüldüğü paylaşım, genç şarkıcının takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kıvılcım Ural bebeğinin fotoğrafını paylaştı! İşte Kıvılcım Ural - Kaan Tangöze çiftinin kızlarının ilk pozu!

KAAN TANGÖZE İLE KIVILCIM URAL'IN KIZININ İSMİ NEDİR?

Bir süre önce kızlarını kucağına alan ünlü çift, bebeklerinin ismini henüz açıklamadı.

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Kıvılcım Ural bebeğinin fotoğrafını paylaştı! İşte Kıvılcım Ural - Kaan Tangöze çiftinin kızlarının ilk pozu!

BİHTER EROL

Sunucu Esra Erol teyze oldu. Erol'un kardeşi Bihter Erol, ikinci bebeğini dünyaya getirdi.

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