Masterchef 2020'nin ilk eleme heyecanı gerçekleşti. Tüm eleme adayları birbirinden iyi permormanslarıyla ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Şans faktörünün de çok önemli olduğu yarışmada Celal, Esra ve Sedat'ın son üçe kaldığı elemede ne yazık ki hayallerine veda eden yarışmacı Masterchef Sedat oldu. Bu gelişme üzerine Masterchef Sedat'ın hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı.
İLK ELENEN YARIŞMACI OLDU!
MasterChef'in bu akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Eray, Duygu, Ayyüce kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Esra, Celal ve Sedat seçildi.
MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna veda eden ilk isim Sedat oldu.
MASTERCHEF SEDAT KİMDİR?
Sedat Tuncer, 32 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı, özel bir catering firmasında aşçılık yapıyor. 13 yıldır yaptığı aşçılık mesleğini çok sevdiğini söyleyen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı bilgisi olduğunu açıkladı.
Sedat Tuncer, borbulan soslu levrek yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef evet oyu almış ve MasterChef Türkiye 2020'de üst tura çıkmayı başarmıştı.