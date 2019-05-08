Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin 2016 yılında boşandığı eski eşini darp ettiği iddia edilen olay, önceki akşam Beşiktaş'ta meydana geldi. Manken ve şarkıcı Seçkin Piriler, eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözü önünde darp edildiği iddia edildi. Piriler'in maruz kaldığı olayı ayırmak isteyen yanındaki kadın da hafif şekilde yaralandı.

Olay sonrası Etiler'deki Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne giden Piriler, çocuklarının babası Kaan Tangöze'den şikayetçi oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Seçkin Piriler'in ifadesi üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kaan Tangöze'nin evine giden polis ekipleri, ünlü şarkıcıyı adresinde bulamadı. Farklı adreslerde de polisin kendisini aradığını öğrenen Tangöze, bunun üzerine emniyete gitti. "Kadına şiddet" ve "Hakaret" iddiasıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen ünlü şarkıcının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



ŞİKAYETİNİ GERİ AL DAYAĞI

Kaan Tangöze ifadesi alınırken olayın sebebi de ortaya çıktı. İddiaya göre Seçkin Piriler eski kocasının eşi Kıvılcım Ural hakkında şikayetçi oldu. Tangözü ise şikayetini geri alması için eski eşinin yanına gitti. Ancak ünlü manken şikayetini geri almayacağını söyleyince tartışma yaşandı. Daha sonra ise Seçkin Piriler eski kocası tarafından darp edildi.

Kaan Tangöze, darp ettiği eski eşi Seçkin Piriler'le evliyken Kıvılcım Ural'la aşk yaşadığı iddiaları ortaya çıkmıştı. İki çocukları bulunan çift bu olayın ardından boşanmıştı.Tangöze boşandıktan sonra Kıvılcım Ural'la evlenmişti.

"BEN DARP ETMEDİM, HAKARETE UĞRADIM"

Piriler'in başvurusu üzerine polis Tangöze'nin evine gitti. Tangöze evinde bulunamazken, polisin kendisini aradığını öğrenince karakola gitti. Emniyette hakkındaki iddialarla ilgili ifade veren Tangöze, "Ben darp etmedim, hakarete uğradım." dediği öne sürüldü. Kadına şiddet ve hakaret suçlamasıyla ifadesi alınan Tangöze daha sonra Emniyetten ayrıldı. Piriler için de 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet Kanunu kapsamında koruma kararı alındı.

Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze, 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler ile evliyken Kıvılcım Ural ile aşk yaşadı ve bu olay ikilinin boşanmasıyla sonuçlandı. Kaan Tangöze boşandıktan bir süre sonra bu kez Kıvılcım Ural ile evlendi ve çitfin geçtiğimiz günlerde kız çocuğu dünyaya geldi. Yaşananlar sonrası Piriler oğullarının babalarıyla görüşmelerine kısıtlamalar getirdi. Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, İstanbul Ortaköy'deki dairesinin yüzde 50'sini kendisine halen devretmediği gerekçesiyle de Kaan Tangöze'ye dava açtı. Seçkin Piriler ayrıca Kıvılcım Ural'ı da kendisine hakaret ettiğini için dava edip tazminat istedi. Piriler, Kıvılcım Ural hakkında hem kendisine hem iki çocuğuna 6 ay süreyle yaklaşmama kararı aldırdı.

İddiaya göre, Kaan Tangöze yargı kararına aykırı davranıp geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla yeni eşini buluşturup yemeğe çıkardı. Tangöze, Seçkin Piriler'e ödediği 3 bin liralık yoksulluk nafakasının iptali ve çocuklarının velayetini alma talebiyle mahkemeye başvurdu. Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler arasında yaşanan son olayın, bu olaylar zincirinin son halkası olduğu iddia edildi.

