Kaan Tangöze eski eşi Seçkin Piriler'in kapısının önünde dakikalarca bekledi! İşte Duman solistinin zor anları
Kaan Tangöze, çocuklarını almak için eski eşi Seçkin Piriler'in Gündoğan'daki evinin önünde dakikalarca bekledi. Geçtiğimiz günlerde eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile tatil yapan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, çocuklarını allmak için eski eşinin evine gitti. Ancak Tangöze'nin Seçkin Piriler'den dünyaya gelen oğlu Volkan ve Hakan, babalarına gitme konusunda isteksiz davranınca ünlü solistin bekleyişi de uzun oldu. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin stresli bekleyişi kameralara böyle yansıdı...
15.08.2019 10:17
- Son Güncelleme: 15.08.2019 10:17
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