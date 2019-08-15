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Kaan Tangöze eski eşi Seçkin Piriler'in kapısının önünde dakikalarca bekledi! İşte Duman solistinin zor anları

Kaan Tangöze, çocuklarını almak için eski eşi Seçkin Piriler'in Gündoğan'daki evinin önünde dakikalarca bekledi. Geçtiğimiz günlerde eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile tatil yapan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, çocuklarını allmak için eski eşinin evine gitti. Ancak Tangöze'nin Seçkin Piriler'den dünyaya gelen oğlu Volkan ve Hakan, babalarına gitme konusunda isteksiz davranınca ünlü solistin bekleyişi de uzun oldu. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin stresli bekleyişi kameralara böyle yansıdı...

15.08.2019 10:17 - Son Güncelleme: 15.08.2019 10:17
Kaan Tangöze eski eşi Seçkin Piriler'in kapısının önünde dakikalarca bekledi! İşte Duman'ıun solistini zor anları

Kaan Tangöze, sorunlu bir şekilde boşandığı eşi Seçkin Piriler'in Gündoğan'daki evine giderek çocuklarını almak istedi ancak oğlu Hakan ve Volkan'dan beklemediği bir tepkiyle karşılaştı!

Kaan Tangöze eski eşi Seçkin Piriler'in kapısının önünde dakikalarca bekledi! İşte Duman'ıun solistini zor anları

Kaan Tangöze, önceki gün çocukları Hakan ve Volkan'ı almak için eski eşi Seçkin Piriler'in evine gitti. Çocuklar babalarına gitme konusunda isteksiz davranınca, Tangöze'nin bekleyişi epey uzun sürdü.

Kaan Tangöze eski eşi Seçkin Piriler'in kapısının önünde dakikalarca bekledi! İşte Duman'ıun solistini zor anları

MERDİVENDE BEKLEDİ

Kaan Tangöze, bayramda oğulları Volkan ve Hakan'ı almak için, 20 gündür Bodrum'da tatilde olan eski eşi Seçkin Piriler'in Gündoğan'daki evine uğradı.

Kaan Tangöze eski eşi Seçkin Piriler'in kapısının önünde dakikalarca bekledi! İşte Duman'ıun solistini zor anları

Ancak çocuklar aynı beldede evi olan babalarına gitme konusunda istekli davranmadı. Bir süre merdivenlerde oturup bekleyen ünlü müzisyenin stresli hali dikkat çekti.

Kaan Tangöze eski eşi Seçkin Piriler'in kapısının önünde dakikalarca bekledi! İşte Duman'ıun solistini zor anları

Onları ikna etmek için evin balkonuna yaklaşıp uzun bir konuşma yapan Kaan Tangöze sonunda amacına ulaştı, oğullarını kucaklayıp bahçeye indirdi.

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