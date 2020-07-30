Türkiye ona inandı, ona güvendi. Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Bir televizyon programından çok daha fazlası3005 kayıp bulundu, 864 aile birbirine kavuştu, 153 cinayet dosyası canlı yayında aydınlandı. Kaybolma ihtimali olan 53 bin 490 vatandaşa sevgi izi, 447 can dostu patibuldular sayesinde bulundu. Müge Anlı, 2 sabit, 9 mobil olmak üzere toplam 11 aşevi kazandırdı, binlerce öğrenciye yardımda bulundu.

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Müge Anlı'nın izleyicileriyle birlikte başlattığı yardım kampanyasında bugün Kızılay'a 8 adet aşevi TIR'ı bağışlandı. İzleyicileriyle birlikte el ele veren Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay'ın işbirliği ile aşevi kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında 7 milyon 816 bin 476 TL bağış toplanmıştı. Bu rekor bağışla; ikisi yerleşik, altısı mobil olmak üzere 8 "Müge Anlı ile Dostları Aşevi" bağışlanmıştı.

Bağış kampanyasının ilk mobil aşevi, Ocak ayında 6.8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'a gitmişti ve depremzedelere 3 öğün yemek hizmeti vermişti.

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Öte yandan Gaziantep'te inşa edilen yerleşik aşevi de geçtiğimiz günlerde hizmete girmişti ve pandemi kısıtlamasının devam ettiği dönemlerde ev ev muhtaçlara ve yaşlılara yemek dağıtımı yapılmıştı. Hala her gün bin 600 vatandaşa 3 öğün yemek vermeye devam ediyor.

Bugün iki mobil 'Müge Anlı ile Dostları Aşevi' TIR'ı daha Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine hizmet için Müge Anlı stüdyosundan yola çıktı. Aşevi TIR'larını Müge Anlı ile birlikte Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Sosyal Hizmet İçerme Programları Müdürü Suat Çakmak tanıttı. Geriye kalan biri yerleşik, üçü mobil aşevi, Eylül ayında hizmete girecek.

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