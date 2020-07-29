İlk sezonuyla ATV'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Haziran ayında sezon finali yapan dizi önümüzdeki ay izleyicisiyle buluşacak. İzleyiciler yeni sezonda diziye dahil olacak isimleri merak ederken tarihte Osman Gazi'yle birlikte pek çok kale ve şehir fethine katılan alpler dizinin kadrosuna dahil olacak. Ayrıca Ertuğrul Bey ve Aksaçlıların reisi yine yeni sezonda çok konuşulacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA FIRTINALAR ESECEK

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda fırtınalar esecek. İzleyiciler sezon için geri sayım devam ederken Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ve sadık alplerinden Turgut Alp'in kadroya dahil olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canladıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan sürüyor. Ancak henüz konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.