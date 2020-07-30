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    • 30.07.2020 14:55
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    • 30.07.2020 14:55
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    Gündüz kuşağının sevilen yarışması Kuaförüm Sensin değişen yarışmacıları ve jüri üyeleri ile heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Yarışmacıların hayatları merak edilenler arasında yer alıyor. Peki en dikkat çeken yarışmacılardan biri olan ? Keyifli anların yanı sıra gerginliklerin de eksik olmadığı oldu? İşte Kuaförüm Sensin Dilek hakkında merak edilenler ve diğer bilgiler…

    Kuaförüm Sensin Dilek kimdir?

    Kuaförüm Sensin Dilek gündemde hayatı en çok araştırılanlardan birisi oldu. Kuaförüm Sensin yeni jürileri ile birlikte yeni yarışmacılar da katılarak heyecanın dozunu daha da arttırdı. Show TV gündüz kuşağında yayınlanan ve Gözde Kansu'nun sunuculuğu ile ekrana gelen Kuaförüm Sensin Dilek kimdir, yaşı kaç gibi soruların yanıtlarını haberimizde derledik.

    KUAFÖRÜM SENSİN DİLEK ÖZ KİMDİR?

    Yarışmada ikinci kez hünerlerini sergileyecek olan Dilek Öz aslen Kastamonu Çatalzeytinli ancak Kırklareli'nde yaşıyor. Bekar. Üniversiteyi bıraktıktan sonra kuaförlük ve güzellik uzmanlığı akademisini bitirdi. Reklendirme uzmanı. Aynı zamanda makyajda da eğitimler veriyor. 3. sınıftan bu yana kuaförlük yapıyor. 18 yaşında kendi salonunu açtı. İkizler burcu. Deli dolu ama saman alevi gibi tanımlıyor kendisini. Yalandan hoşlanmıyor. Hayatını işine ve mesleğini geliştirmeye adayan Dilek Öz hevesinin hiç azalmadığını söylüyor. Ayrıca ailesine de çok düşkün. Üç ağabeyi var. Hayatını işinle ve ailesinle gerçmek en büyük kaynağı. En büyük hayali ise dünyadaki herkesin kendisini tanıyacağı günün gelmesi.

    KUAFÖRÜM SENSİN DİLEK ÖZ INSTAGRAM HESABI



    KUAFÖRÜM SENSİN JÜRİLERİ KİMLER?

    Yarışmacılar gibi jüri üyeleri de değişti. Kuaförüm Sensin yeni jürileri Diva Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç oldu.

    KUAFÖRÜM SENSİN HAKKINDA

    Sunuculuğunu Gözde Kansu'nun üstlendiği Kuaförüm Sensin programında 4 kuaför ekibi yarışıyor. Bir kuaför bir de makyözden oluşan takımlar her gün jüri tarafından belirlenen konsepte en uygun saç ve makyajı belli bir sürede yapıyor. Haftanın finali olan cuma günü jüriden en yüksek puanı alan ekip 10 Bin TL'nin sahibi oluyor.
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