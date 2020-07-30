KUAFÖRÜM SENSİN DİLEK ÖZ KİMDİR?



Yarışmada ikinci kez hünerlerini sergileyecek olan Dilek Öz aslen Kastamonu Çatalzeytinli ancak Kırklareli'nde yaşıyor. Bekar. Üniversiteyi bıraktıktan sonra kuaförlük ve güzellik uzmanlığı akademisini bitirdi. Reklendirme uzmanı. Aynı zamanda makyajda da eğitimler veriyor. 3. sınıftan bu yana kuaförlük yapıyor. 18 yaşında kendi salonunu açtı. İkizler burcu. Deli dolu ama saman alevi gibi tanımlıyor kendisini. Yalandan hoşlanmıyor. Hayatını işine ve mesleğini geliştirmeye adayan Dilek Öz hevesinin hiç azalmadığını söylüyor. Ayrıca ailesine de çok düşkün. Üç ağabeyi var. Hayatını işinle ve ailesinle gerçmek en büyük kaynağı. En büyük hayali ise dünyadaki herkesin kendisini tanıyacağı günün gelmesi.

KUAFÖRÜM SENSİN DİLEK ÖZ INSTAGRAM HESABI





KUAFÖRÜM SENSİN JÜRİLERİ KİMLER?



Yarışmacılar gibi jüri üyeleri de değişti. Kuaförüm Sensin yeni jürileri Diva Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç oldu.



KUAFÖRÜM SENSİN HAKKINDA



Sunuculuğunu Gözde Kansu'nun üstlendiği Kuaförüm Sensin programında 4 kuaför ekibi yarışıyor. Bir kuaför bir de makyözden oluşan takımlar her gün jüri tarafından belirlenen konsepte en uygun saç ve makyajı belli bir sürede yapıyor. Haftanın finali olan cuma günü jüriden en yüksek puanı alan ekip 10 Bin TL'nin sahibi oluyor.

