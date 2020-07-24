86 yıllık hasret sona eriyor! İşte Ayasofya-i Kebir Camii'nin içinden ilk görüntüler...
Danıştay kararı ile 86 yıl önce müzeye çevrilen Ayasofya tekrar cami statüsüne geçti. Günlerdir ibadete açılmak için yapılan hazırlıkların ardından bugün ilk kez Cuma namazı kılınacak. Tarihi güne tanıklık etmek isteyen vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti. Fethin nişanesi olan Fatih'in emaneti Ayasofya 86 yıl sonra cemaatine kavuştu. İşte Ayasofya'nın içinden ilk görüntüler…
86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açıldı. Bugün ilk cuma namazının kılınacağı Ayasofya Camii'ne vatandaşlar akın etti. Saat 10:00 itibariyla Ayasofya Camii'nin kapıları açıldı ve vatandaşlar güvenlik noktalarından geçerek Ayasofya Camii'ne alınmaya başladı. 86 yıl sonra ilk kez kılınacak olan namaz için vatandaşlar sabah eezanı ile birlikte bölgeye akın etti. Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti Ayasofya cemaatine kavuştu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, "Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.