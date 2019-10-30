Kaz Dağları için ortalığı ayağa kaldıran Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 çekimlerinde ormanı çöplüğe çevirdi!

Söz konusu çevre oldu mu işin aslını bilmeden çeşitli gazlamalarla çevreciliğe soyunan Şahan Gökbakar, Recep İvedik film serisinin 6'ncısının çekimleri için kullandıkları Muğla'nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanlarını çöplüğe çevirdi. Kaz Dağları konusunda 'çevreci' olduğunu iddia eden ve "Tabiat ananın gözü yaşlı... Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler... İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri... Üstelik kendi vatanı tarafından Kanadalıya satılmış, umursanmamış ve katledilmesine göz yumulmuş... Olayı Kanadalı Alamos Gold şirketi yapıyor... Türkiye'den de iş birlikçileri var..." ifadeleriyle tepki gösteren Gökbakar, ormanı çöp içinde bırakarak İstanbul'a döndü.