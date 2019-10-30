Kaz Dağları için ortalığı ayağa kaldıran Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 çekimlerinde ormanı çöplüğe çevirdi!
Kaz Dağları için veryansın eden Şahan Gökbakar, yönetmenliğini kardeşi Togan Gökbakar'ın yaptığı Recep İvedik 6 filminin çekimleri sonrası set olarak kullandıkları Muğla'daki Longoz ormanlarını çöplüğe çevirdi. Film ile ilgili gereken her detay hakkında Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar'a bilgi verdiğini ve bölgedeki tüm ihtiyaçlarını gidermelerinde yardımcı olduğunu belirten Alper Tüydeş isimli kişi ise Gökbakar'ın gerçek yüzünü Twitter'da ortaya çıkardı. Paylaşımlarında bu zamana kadar sustuğunu ve artık konuşacağını söyleyen Tüydeş, filme gideceklerden de tüm bunları göz önünde bulundurmalarını istedi. İşte Tüydeş'in anlatımıyla Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 6 filminin sürecinde ve sonrasında yaşananlar...
Söz konusu çevre oldu mu işin aslını bilmeden çeşitli gazlamalarla çevreciliğe soyunan Şahan Gökbakar, Recep İvedik film serisinin 6'ncısının çekimleri için kullandıkları Muğla'nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanlarını çöplüğe çevirdi. Kaz Dağları konusunda 'çevreci' olduğunu iddia eden ve "Tabiat ananın gözü yaşlı... Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler... İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri... Üstelik kendi vatanı tarafından Kanadalıya satılmış, umursanmamış ve katledilmesine göz yumulmuş... Olayı Kanadalı Alamos Gold şirketi yapıyor... Türkiye'den de iş birlikçileri var..." ifadeleriyle tepki gösteren Gökbakar, ormanı çöp içinde bırakarak İstanbul'a döndü.
"Film bitti gittiler. Köylü isyanda. Son gün paralarını alamamaktan korkup, orman yolunda beklediler adeta. Çünkü adamların ödemelerini hep geçiştirmişler son zamanlarda. Oteller hep isyandaydı ödeme yapmıyorlar diye." sözleriyle Gökbakar'ı suçlayan Tüydeş, ormanları getirdikleri hale ise şu sözlerle isyan etti: