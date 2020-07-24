24 Temmuz Doya Doya Moda kim elendi? Bu hafta Doya Doya Moda birinci kim oldu?

24 Temmuz Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda birinci kim oldu? Moda takipçilerinin seçerek izlediği Doya Doya Moda programında haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların jüri önünde yeteneklerini sergilediği programda elenen ve kazanan isimler merak ediliyor. Peki, 24 Temmuz Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda birinci kim oldu?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Haftanın finalinde kimin elendiği henüz belli olmadı. Belli olan yarışmacı birazdan açıklanacak.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?

24 Temmuz Doya Doya birincisi dakikalar sonra açıklanacak.