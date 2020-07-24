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    • 24.07.2020 15:18
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    • 24.07.2020 15:18
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    24 Temmuz kim elendi? Bu hafta oldu?

    birinci kim oldu? 24 Temmuz ? Televizyon ekranlarının sevilen moda yarışma programı Doya Doya Moda kim elendi? oldu? Her hafta yarışmacılar jüri karşısına çıkarak en iyi puanı almak için kombinlerini ve tarzlarını ortaya koyuyor. İşte, 24 Temmuz Doya Doya Moda programında yaşananlar!

    24 Temmuz Doya Doya Moda kim elendi? Bu hafta Doya Doya Moda birinci kim oldu?

    24 Temmuz Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda birinci kim oldu? Moda takipçilerinin seçerek izlediği Doya Doya Moda programında haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların jüri önünde yeteneklerini sergilediği programda elenen ve kazanan isimler merak ediliyor. Peki, 24 Temmuz Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda birinci kim oldu?

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Haftanın finalinde kimin elendiği henüz belli olmadı. Belli olan yarışmacı birazdan açıklanacak.

    DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?

    24 Temmuz Doya Doya birincisi dakikalar sonra açıklanacak.

    DOYA DOYA MODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Hergün farklı konseptle yarışan 7 yarışmacı bugün de yüksek puan alabilmek için yine kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar hafta içi 5 puan Cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda 23 Temmuz günün birincisi 13 puan ile Birben oldu.

    23 TEMMUZ PUAN TABLOSU

    Birben: 13

    Rümeysa: 4

    Sabiha: 5

    İmani: 12

    Rabia: 5

    Aylin: 4

    Nur: 12
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