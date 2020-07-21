Müge Anlı'da bugün (22 Temmuz 2020 Salı) neler oluyor? Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 21 TEMMUZ 2020 - TIKLA

Vahşi bir cinayete kurban giden anne oğul, gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı... Katil zanlısı neler söyledi? İşlediği cinayeti nasıl itiraf etti? Kars'ta öldürülen Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ ile ilgili sıcak gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında! Güvendiler, tüm birikimlerini emanet ettiler! Takılar, altınlar, milyonlarca lira... Geri dönüş arayan mağdurlar Müge Anlı canlı yayınında! 39 yaşındaki Kenan Toprak nerede?

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Oğluyla birlikte memleketine yerleşecekti. Biriktirdiği ev parası sonu oldu. Tüfekle vurarak öldürdü, su kuyusuna attı. 45 yaşındaki anne ile 24 yaşındaki oğlunun yürek yakan sonu!