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    • 20.07.2020 22:37
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    • 20.07.2020 22:37
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    'ı hayranları EDHO'ya bekliyordu! Ancak yeni adresi son anda...

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. EDHO'nun 3. sezonunda karakterine hayat veren ve milyonların gönlüne taht kuran dizinin izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyordu. Hatta son olarak Kimsesiz Doğan karakteriyle diziye 'nin dahil olması akıllara Kimsesiz Yaşar geri mi dönüyor sorularını getirmişti. Ancak ünlü ismin başka bir diziyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

    EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ı o diziyle anlaşıyor!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu yıl dünyada on binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ekranlara erken veda etti. Dizinin 3. sezonunda Kimsesiz Yaşar rolüyle çok sevilen Olgun Şimşek'in EDHO katılması bekleniyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 161. bölümünde Kimsesiz Doğan karakteriyle Ali Sürmeli'nin diziye katılması heyecanın dozunu arttırmış, izleyiciler Kimsesiz Yaşar'ın geri döneceğini konuşmaya başlamıştı. Ancak Olgun Şimşek'in yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisiyle anlaştığı öne sürüldü.

    OLGUN ŞİMŞEK RAMO'YA MI KATILIYOR?

    Ünlü oyuncunun Show TV ekranlarında ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Ramo dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edilse de henüz Olgun Şimşek'ten ve dizinin yapımcı firmasından konu hakkında açıklama yapılmadı.

    OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

    Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

    İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan -Demet AkbağTiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

    Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

    2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı.

    Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

    Ödülleri

    1999 - Ankara Film Festivali, "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü, Karışık Pizza
    2004 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
    2004 - Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
    2004 - Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
    2005 - Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
    2005 - Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
    2005 - Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
    2012 - Antalya Televizyon Ödülleri, "Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yalan Dünya

    Filmleri ve Dizileri

    2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    2012 - Gözetleme Kulesi
    2012 - Yalan Dünya
    2009-2010 - Kapalı Çarşı
    2005 - Beyaz Gelincik
    2005 - Kapıları Açmak
    2003 - Yazı Tura
    2003 - Alacakaranlık
    2002 - Beşik Kertmesi

    2001 - Yeşil Işık
    2000 - Yedi Numara
    1998 - Karışık Pizza
    1998 - Dış Kapının Mandalları
    1997 - Bir Demet Tiyatro
    1996 - Sihirli Ceket
    1995 - Yer Çekimli Aşklar
    1994 - Aziz Ahmet
    1994 - Gülşen Abi
    1993 - Tersine Dünya
    Haberler Magazin Kimsesiz Yaşar'ı hayranları EDHO'ya bekliyordu! Ancak yeni adresi son anda...
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