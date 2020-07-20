Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu yıl dünyada on binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ekranlara erken veda etti. Dizinin 3. sezonunda Kimsesiz Yaşar rolüyle çok sevilen Olgun Şimşek'in EDHO katılması bekleniyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 161. bölümünde Kimsesiz Doğan karakteriyle Ali Sürmeli'nin diziye katılması heyecanın dozunu arttırmış, izleyiciler Kimsesiz Yaşar'ın geri döneceğini konuşmaya başlamıştı. Ancak Olgun Şimşek'in yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisiyle anlaştığı öne sürüldü.

OLGUN ŞİMŞEK RAMO'YA MI KATILIYOR?

Ünlü oyuncunun Show TV ekranlarında ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Ramo dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edilse de henüz Olgun Şimşek'ten ve dizinin yapımcı firmasından konu hakkında açıklama yapılmadı.