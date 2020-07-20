Müge Anlı'da bugün (20 Temmuz 2020 Pazartesi) neler oluyor? Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 20 TEMMUZ 2020 - TIKLA

Yeni bir hayat için Kars'a gittiler, başlarına ne geldi! Figen Karadağ ve oğlu Mertle ilgili sıcak gelişmeler! Vahşice işlenen bir cinayet, komşu kadınla yasak ilişki, 48 yaşında bir garson ve 8 farklı kadın! Cinayeti nasıl itiraf etti? Katil zanlısı neler söyledi? Süleyman Akbaba cinayetinde sıcak gelişmeleri!

ATV CANLI YAYIN

Bilezikler, gerdanlıklar, küpeler... Altınlarını emanet ettiler bir daha geri alamadılar! Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı kuyumcu dolandırıcılığı iddiası! Tüm birikimlerini kaybeden mağdurlar az sonra Müge Anlı'da! Pusuya düşürülen 23 yaşında bir genç! Cinayetin seyrini değiştirecek bir yasak ilişki iddiası! Hedef başkası mıydı? Acılı bir aile! Hasan Ay'ı kim neden öldürdü?