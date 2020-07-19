Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa'nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI



Yeşilçam sinemasının en eğlenceli yapıtlarından biri olan film özellikle içerisindeki kült karakterlerle, kült komedi filmlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Ertem Eğilmez'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi bilhassa komedi türünde efsaneleşmiş değerli oyuncular var.