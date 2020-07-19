Komedi filmlerini sevenlerin keyifle izleyeceği Doktor Civanım yıllar önce yayınlandığında da şimdi de bıkmadan izlenmeye devam ediyor. Bugün televiyon ekranlarında yayınlanan Doktor Civanım hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik. Doktor Civanım konusu, oyuncuları, ne zaman ve nerede çekildiğinin bilgisini paylaştık.
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şaban Oğlu Şaban filmi Yeşilköy'de bir köşkte çekildi.
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU
Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban'ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır.
Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa'nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI
Yeşilçam sinemasının en eğlenceli yapıtlarından biri olan film özellikle içerisindeki kült karakterlerle, kült komedi filmlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Ertem Eğilmez'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi bilhassa komedi türünde efsaneleşmiş değerli oyuncular var.