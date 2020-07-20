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    • Magazin
    • 20.07.2020 14:44
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    • 20.07.2020 14:48
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    Tiyatro oyuncusunun saunadan cesedi çıktı!

    Tiyatoru oyuncusunun acı haberi girdiği saunadan geldi. Ordu'da, gittiği masaj salonunun saunasında bir anda fenalaşan 30 yaşındaki tiyatrocu yaşamını yitirdi. Özkan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç tiyatrocunun kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

    Tiyatro oyuncusunun saunadan cesedi çıktı!

    Genç tiyatrocunun acı sonu... Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda meydana geldi. Saunaya giren tiyatrocu Özkan, odadan çıktıktan sonra bir anda fenalaşarak bayıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Kendisinin kurduğu Alkışhane adlı tiyatro grubu olan Özkan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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