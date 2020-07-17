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    • Magazin
    • 17.07.2020 10:21
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    • 17.07.2020 10:22
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    ! Değişen burç tarihleri sonrası vatandaşlara hangi burçtan olduğunu merak ediyor. Dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkileyen corona virüs ile uğraştığımız şu günlerde "burçlar değişti" iddiası yeniden gündeme geldi. Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise 'nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor. Burçlar ile ilgili ortaya atılan iddia astroloji meraklılarını heyecanlandırdı. NASA burçların tarihinin değiştiğini ve 13. yeni burcun Yılan burcu olduğunu açıkladı. Astroloji gök cisimlerinin insanlarla ilişkisini inceler, önceden bilim dalı olarak kabul görmemesine rağmen günümüzde bilim dalıdır. İşte gün gün burç isimleri...

    Aylara göre burç isimleri! Hangi burç hangi ay oldu?

    Son haftalarda astroloji dünyasının tartıştığı konu olan "burçlar değişti" iddiası ile ilgili NASA'dan ilginç bir açıklama geldi. Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA'nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor. Aylara göre burç isimleri! NASA'nın burç tarihlerini yeniden düzenlemesi sonrası gün gün burç isimleri merak ediliyor. 12 olan burçlara Yılan burcu da eklenerek 13'e yükseldi. Peki hangi ay hangi burç oldu? Astrolojide burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Kişinin hangi gruba ait oluduğu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    YENİ BURÇ AÇIKLAMASI

    Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda. NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya'nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.

    HANGİ BURÇ HANGİ AY OLDU? AYLARA GÖRE BURÇ İSİMLERİ

    KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs

    BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran

    İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz

    YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos

    ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül

    BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim

    Burç Tarihleri ve Özellikleri, 2020 Burçların Tarihleri

    TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım

    AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım

    YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık

    YAY: 17 Aralık - 20 Ocak

    OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat

    KOVA: 16 Şubat - 11 Mart

    BALIK: 11 Mart - 18 Nisan

    Yılan Burcu nasıl bir burç? Kimler yılan Burcuna girdi?

    29 Kasım- 17 Aralık arasında doğanlar açıkçası artık "Yılan"

    İsmini duyunca, soğuk geldiği için de kimse yılan olmak istemiyor.

    Yılan Burcu insanı nasıl özellikler taşır ?

    - Sessiz ve etkileyicidirler.

    -Hiç bir hedefe direk gitmezler.

    - İşlerini dolaylı yollardan hallederler.

    - Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. ilişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.

    - Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.

    - İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.

    Yılan Kadını

    Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar.
    Tutkulu bir kadındır.

    toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.

    Yılan Erkeği

    Nazik ve stratejiktir.Herkese nasıl davranması gerektiğini bilir.Aşka düşkün ve yoğun bir şekilde duygusallık yaşayan bir adamdır.

    Çok ilerleyemez korkaktır.Kolay güvenmez.Zenginleşmek ister ama çok istikrarlıdır.

    Astrolojide burçlar

    Bir insanın doğduğu anda yıldızların konumunu gösteren şemaya Yıldız Haritası adı verilir. Astroloji gök cisimlerinin insanlarla ilişkisini inceler, önceden bilim dalı olarak kabul görmemesine rağmen günümüzde bilim dalıdır.

    Takımyıldızları Hint Astrolojisinde kullanılır. Hint astrolojisi gerek karakter analizi ve gerek dasa sistemiyle yapılan gelecek öngörülerinde başarılı yorumlarıyla ön plana çıkmaktadır. Batı Astrolojisiyle Vedik Astroloji arasında yaklaşık 23,5 derece kayma vardır. Bu kaymaya Ayanamsa adı verilir. Takım Yıldızları aynı zamanda Astronomiyle alakalıdır.

    Astrolojide burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Kişinin hangi gruba ait oluduğu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır.
    Haberler Magazin Aylara göre burç isimleri! Hangi burç hangi ay oldu? İşte gün gün burç tarihleri ve yorumları
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