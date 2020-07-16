Burç tarihleri değişti mi? arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkileyen corona virüs ile uğraştığımız şu günlerde "burçlar değişti" iddiası yeniden gündeme geldi. Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA'nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor. Burçlar ile ilgili ortaya atılan iddia astroloji meraklılarını heyecanlandırdı. NASA burçların tarihinin değiştiğini ve 13. yeni burcun Yılan burcu olduğunu açıkladı. Dünya'nın yörüngesel salınımının değişimini söyleyen NASA yeni burç tarihlerini ve burçların yeni sıralamasını da paylaştı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
NASA 2020 yeni burç tarihleri nedir? Burçlar değişti mi?
Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda. NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya'nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.
Söz konusu değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...
KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs
BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz
YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos
ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül
BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim
TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım
AKREP: 23 Kasım-29 Kasım
YAY: 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat
KOVA: 16 Şubat-11 Mart
BALIK: 11 Mart-18 Nisan
YILAN: 29 Kasım-17 Aralık
Yılan Burcu nasıl bir burç? Kimler yılan Burcuna girdi?
29 Kasım- 17 Aralık arasında doğanlar açıkçası artık "Yılan"
İsmini duyunca, soğuk geldiği için de kimse yılan olmak istemiyor.
Yılan Burcu insanı nasıl özellikler taşır ?
- Sessiz ve etkileyicidirler.
-Hiç bir hedefe direk gitmezler.
- İşlerini dolaylı yollardan hallederler.
- Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. ilişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.
- Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.
- İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.
Yılan Kadını
Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar.
Tutkulu bir kadındır.
toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.
Yılan Erkeği
Nazik ve stratejiktir.Herkese nasıl davranması gerektiğini bilir.Aşka düşkün ve yoğun bir şekilde duygusallık yaşayan bir adamdır.
Çok ilerleyemez korkaktır.Kolay güvenmez.Zenginleşmek ister ama çok istikrarlıdır.
Astrolojide burçlar
Bir insanın doğduğu anda yıldızların konumunu gösteren şemaya Yıldız Haritası adı verilir. Astroloji gök cisimlerinin insanlarla ilişkisini inceler, önceden bilim dalı olarak kabul görmemesine rağmen günümüzde bilim dalıdır.
Takımyıldızları Hint Astrolojisinde kullanılır. Hint astrolojisi gerek karakter analizi ve gerek dasa sistemiyle yapılan gelecek öngörülerinde başarılı yorumlarıyla ön plana çıkmaktadır. Batı Astrolojisiyle Vedik Astroloji arasında yaklaşık 23,5 derece kayma vardır. Bu kaymaya Ayanamsa adı verilir. Takım Yıldızları aynı zamanda Astronomiyle alakalıdır.
Astrolojide burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Kişinin hangi gruba ait oluduğu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır.