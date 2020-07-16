Dünyanın yörüngesel salınımı nedeniyle yıldızların pozisyonu değişti ve durum burçları etkiledi. Değişen burç tarihleri açıklandı. Astrologlar ve astronomlar arasında tartışmaya neden olacak bu değişim NASA tarafından yapıldı. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre Dünya'nın yörüngesel salınımı sonrası Dünya'nın pozisyonunda değişiklik yaşandı. Bu durum yıldızların pozisyonunu da değiştirdi. Gökyüzünde yer alan yıldızlara göre oluşturulan 12 burcun tarihi bu nedenle değişti. Astrolojide burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Kişinin hangi gruba ait oluduğu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır.
NASA AÇIKLAMA YAPTI
Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda. NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya'nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.
BÜTÜN BURÇLARIN TARİHLERİ DEĞİŞTİ
NASA web sitesinde burçlarla ilgili yazı paylaştı. Babillerden beri kullanılan burçların tarihleri gökyüzünde yer alan yıldızların pozisyonunun değişmesi ile birlikte değişti. Bu durum 3 bin yıl sonra Dünya'nın yörüngesinin değişmesinden kaynaklanıyor. Artık Aslan burçları ve Yengeç burçları farklı tarihlere ait burçlar.
13.BURÇ VAR MI?
Tartışılan bir konuda 13.burcun olup olmadığı. Yılan burcu olarak bilinen 13.burç Babiller döneminde ortaya çıkmış fakat sonra bilinmeyen bir nedenle bu burç ele alınmamıştır. Eski alıntılarda yer alan Yılan burcu astrologlar tarafından çokça tartışılan bir konudur. Bu yılda net bir karar verilmemiştir.
BURÇLARIN YENİ TARİHLERİ NE OLDU?
KOÇ BURCU: 18 NİSAN- 13 MAYIS
BOĞA BURCU: 13 MAYIS- 21 HAZİRAN
İKİZLER BURCU: 21 HAZİRAN- 20 TEMMUZ
YENGEÇ BURCU: 20 TEMMUZ- 10 AĞUSTOS
ASLAN BURCU: 10 AĞUSTOS- 16 EYLÜL
BAŞAK BURCU: 16 EYLÜL- 30 EKİM
TERAZİ BURCU: 30 EKİM- 23 KASIM
AKREP BURCU: 23 KASIM- 17 ARALIK
YAY BURCU: 17 ARALIK- 20 OCAK
OĞLAK BURCU: 20 OCAK- 16 ŞUBAT
KOVA BURCU: 16 ŞUBAT- 11 MART
BALIK BURCU: 11 MART-18 NİSAN
Yılan Burcu nasıl bir burç? Kimler yılan Burcuna girdi?
29 Kasım- 17 Aralık arasında doğanlar açıkçası artık "Yılan"
İsmini duyunca, soğuk geldiği için de kimse yılan olmak istemiyor.
Yılan Burcu insanı nasıl özellikler taşır ?
- Sessiz ve etkileyicidirler.
-Hiç bir hedefe direk gitmezler.
- İşlerini dolaylı yollardan hallederler.
- Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. ilişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.
- Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.
- İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.
Yılan Kadını
Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar.
Tutkulu bir kadındır.
toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.
Yılan Erkeği
Nazik ve stratejiktir.Herkese nasıl davranması gerektiğini bilir.Aşka düşkün ve yoğun bir şekilde duygusallık yaşayan bir adamdır.
Çok ilerleyemez korkaktır.Kolay güvenmez.Zenginleşmek ister ama çok istikrarlıdır.
Astrolojide burçlar
Bir insanın doğduğu anda yıldızların konumunu gösteren şemaya Yıldız Haritası adı verilir. Astroloji gök cisimlerinin insanlarla ilişkisini inceler, önceden bilim dalı olarak kabul görmemesine rağmen günümüzde bilim dalıdır.
Takımyıldızları Hint Astrolojisinde kullanılır. Hint astrolojisi gerek karakter analizi ve gerek dasa sistemiyle yapılan gelecek öngörülerinde başarılı yorumlarıyla ön plana çıkmaktadır. Batı Astrolojisiyle Vedik Astroloji arasında yaklaşık 23,5 derece kayma vardır. Bu kaymaya Ayanamsa adı verilir. Takım Yıldızları aynı zamanda Astronomiyle alakalıdır.
Astrolojide burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Kişinin hangi gruba ait oluduğu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır.