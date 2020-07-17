Müge Anlı'da bugün (17 Temmuz 2020 Cuma) neler oluyor? Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 17 TEMMUZ 2020 - TIKLA

Vahşice işlenen bir cinayet! İntikam mı kıskançlık mı? Süleyman Akbaba cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Sinop'taki akılalmaz yangın! Aile içinde işlenen cinayetler...Yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Pusuya düşürülen 23 yaşındaki Hasan Ay cinayetinde son durum! Şüpheliler görgü tanıkları, acılı bir aile... Hasan Ay cinayetinde katil kim?

ATV CANLI YAYIN

Pazar günü kaybolmuş, bir türlü ulaşılamamıştı. 19 yaşındaki kayıp Hatice Akboz ile ilgili sıcak gelişme ve daha fazlası 17 Temmuz 2020 Cuma Atv Müge Anlı canlı yayınında!