İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas, iş insanı Caner Karaloğlu'na aşık olunca 2014'te İstanbul'a yerleşmişti. Kızları Mia 2016'da doğdu, 2017'de evlendiler. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Şubat 2018'de ayrıldılar. Tuba Ünsal ile Elisabeth Mass kavgası geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu skandal olayın ardından Mass, boşanma aşamasında olduğu eşi Karaloğlu ve onunla ilişki yaşayan Ünsal tarafından darp edildiğini öne sürerek hem şikayetçi olmuş hem de korunma talebinde bulunmuştu. Ünlü iş insanı Caner Karaloğlu, 2017 yılında evlendiği İspanyol model Elisabeth Mas Vall'dan boşandı.