Günlük burç yorumları – 17 Temmuz 2020 Cuma

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 17 Temmuz 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: BÜYÜK rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenseniz de, önleyemediğiniz kuruntularınızla problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugünlerde aşk hayatınızda da mesleki konularda kendinizi eğitime vermeniz ve gelişmeyi hedeflemeniz sizin açınızdan çok iyi oluyor
BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.
Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinize güç kanıtlama çabanız, tepki alabilir. Gün içerisinde gelişecek ani olaylarla kendinizi yollarda bulabilirsiniz. Emek verdiğiniz konularda edineceğiniz belirgin başarı size oldukça verimli hissettirebilir.
İKİZLER: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Tercihleriniz için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız. Cesaretin ön planda olduğu bugünlerde duygusal açıdan düşünmek istemeyebilirsiniz. Partnerinize ya da sevdiklerinize karşı ilgisiz davranabilirsiniz.
YENGEÇ: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Aşk hayatınızda özellikle yalnız olan Yengeç'ler seçim yapmakta zorlanarak karşı tarafı oyalama eğiliminde olabilirler. Dürüst ve dengede kalmaya çalışın...
ASLAN: SİZ sadece kendi fikirlerinize aşıksınız.
Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Mesleki konularda kendini üstlerinize karşı iyi ifade ederek çekinmeden kariyer planınızı açabileceksiniz. Dengeli olmanın önemini hep hatırlayın.
BAŞAK: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geri çekiliyorsunuz. Bugünlerde aşk hayatınızdaki ani gelişmelere ayak uydurmakta problem çekebilirsiniz. Kendinizi doğru cümlelerle ifade ettiğinizden emin olun.
TERAZİ: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazen duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz. Aşk hayatınızdaki problemleri çözümlemek için anlayışlı olmanız gerekmekte. Bugünlerde kendinizi herhangi bir konuda bağlı hissetmek istemeyebilirsiniz.
AKREP: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Aşk hayatınızdaki problemleri çözümlemek için anlayışlı olmanız gerekmekte. Bugünlerde kendinizi herhangi bir konuda bağlı hissetmek istemeyebilirsiniz.
YAY: HEDEFLEDİĞİNİZ işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.
Sağduyulu olmak adına çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da sizi çevreniz düşünsün. Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Partnerinize karşı kendinizi tam olarak ifade edememe hissiyatı rahatsız hissetmenize neden olabilir.
OĞLAK: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacaksınız. Hatalara açıksınız. Sonuçlarını bildiğiniz konularda önceden hareket etmek şaşırmayacağınız gelişmeleri de beraberinde getirerek stabil ruh hali yaratacaktır.
KOVA: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.
Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bu aralar duygusal konularda kendinize biraz zaman tanımalı ve kendi kendinizi baskı altına sokmamalısınız. Ancak bu hal sizi dengede tutabilir.
BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Bitmek bilmeyen kendinizi geliştirme isteğinizle beraber eleştiriye de açık olmalısınız. En iyi olmak için gösterdiğiniz çabanın taktir edilmemesi sizi sinirlendirebiliyor.