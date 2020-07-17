Günlük burç yorumları – 17 Temmuz 2020 Cuma





ASLAN: SİZ sadece kendi fikirlerinize aşıksınız.

Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Mesleki konularda kendini üstlerinize karşı iyi ifade ederek çekinmeden kariyer planınızı açabileceksiniz. Dengeli olmanın önemini hep hatırlayın.