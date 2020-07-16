Çarşamba günleri heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'in geri geleceği gün için heyecan sürüyor. İzleyiciler Ertuğrul Bey'in geleceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Yayınlandığı günlerine damgasını vuran ve yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin geri döneceği gün için geri sayım devam ediyor. Son olarak Ertuğrul Bey'i Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Selçuk Toros karakterini canlandıran Tamer Yiğit'in canlandıracağı konuşuluyor.

TAMER YİĞİT ERTUĞRUL BEY OLARAK GELİYOR

Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok başarılı yapımda yer alan Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı, hatta usta oyuncuyla prensipte el sıkışıldığı ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.