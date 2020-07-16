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Müge Anlı'da bugün neler oldu? Süleyman Akbaba'nın ceset parçalarında dikkat çeken detay ve Hasan Ay cinayeti...

Müge Anlı'da 16 Temmuz Perşembe neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün izleyiciyi Atv ekranlarına kilitliyor. Müge Anlı'da bugün, Hasan Ay cinayeti ve Süleyman Akbaba'nın korkunç sonu izleyiciye dehşet veren anlar yaşattı. önceki gün TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında parçalara ayrılmış bir şekilde 8 poşette bulunan cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıktı. Hasan Ay cinayetinde ise bugüne kadar akıllarda oluşan soru işaretlerini adeta yok eden bir gelişme yaşandı. Görgü tanığı, Hasan Ay cinayetinde hedefteki maktulün aslında şüphelerin odağındaki isim Nevzat Aydın olduğunu ileri sürdü. İşte Müge Anlı'da bugün (son bölüm 16 Temmuz 2020 Perşembe) yaşananlar...

16.07.2020 17:39 - Son Güncelleme: 16.07.2020 18:04
Müge Anlı'da bugün neler oldu? Süleyman Akbaba'nın ceset parçalarında dikkat çeken detay ve ve Hasan Ay cinayeti...

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba'nın cesedi parçalar halinde bulundu. 8 kadınla birden ilişki yaşadığı iddia edilen Süleyman Akbaba'nın ölümüyle ilgili dikkat çeken detay ne? Hasan Ay cinayeti çözüldü mü? Hasan Ay'ın katili kim ya da kimler? Müge Anlı son dakika Hasan Ay cinayeti gelişmesi ve Süleyman Akbaba ölümüyle ilgili bilgileri paylaştı. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar...

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Müge Anlı'da bugün neler oldu? Süleyman Akbaba'nın ceset parçalarında dikkat çeken detay ve ve Hasan Ay cinayeti...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın cesedine ulaşıldı.

Müge Anlı'da bugün neler oldu? Süleyman Akbaba'nın ceset parçalarında dikkat çeken detay ve ve Hasan Ay cinayeti...

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Müge Anlı'da bugün neler oldu? Süleyman Akbaba'nın ceset parçalarında dikkat çeken detay ve ve Hasan Ay cinayeti...

8 SEVGİLİ İDDİASI 8 CESET PARÇASI!

Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt'ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi.

Müge Anlı'da bugün neler oldu? Süleyman Akbaba'nın ceset parçalarında dikkat çeken detay ve ve Hasan Ay cinayeti...

POLİS KATİL YADA KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri Akbaba'yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

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