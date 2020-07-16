Müge Anlı'da bugün neler oldu? Süleyman Akbaba'nın ceset parçalarında dikkat çeken detay ve Hasan Ay cinayeti...

Müge Anlı'da 16 Temmuz Perşembe neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün izleyiciyi Atv ekranlarına kilitliyor. Müge Anlı'da bugün, Hasan Ay cinayeti ve Süleyman Akbaba'nın korkunç sonu izleyiciye dehşet veren anlar yaşattı. önceki gün TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında parçalara ayrılmış bir şekilde 8 poşette bulunan cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıktı. Hasan Ay cinayetinde ise bugüne kadar akıllarda oluşan soru işaretlerini adeta yok eden bir gelişme yaşandı. Görgü tanığı, Hasan Ay cinayetinde hedefteki maktulün aslında şüphelerin odağındaki isim Nevzat Aydın olduğunu ileri sürdü. İşte Müge Anlı'da bugün (son bölüm 16 Temmuz 2020 Perşembe) yaşananlar...