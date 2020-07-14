Müge Anlı'da bugün (14 Temmuz 2020 Salı) neler oluyor?Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 14 TEMMUZ 2020 SALI - TIKLA

Pusuya düşürüldü, silahla öldürüldü! Görgü tanıkları konuştu! 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim neden öldürdü? 43 yaşındaki Selcan Hadimli kaptırdığı parasını geri alabilecek mi? Hasan Ay cinayetinde silah sesini kim duydu? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı'da...

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Eşi Murat Kaya Müge Anlı'ya başvurmuş ve 16 Haziran'da Songül Kaya'nın kaybolduğunu ifade etmişti. Müge Anlı izleyicileri tarafından bulunan Songül Kaya, ikinci kez evden kaçmış ve ardında 2 çocuk ve bir gözü yaşlı eş bırakmıştı. Müge Anlı, Songül Kaya'yı ikinci kez buldu. İşte 14 Temmuz Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...