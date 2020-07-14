Murat Kekilli'nin Ayasofya paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Ayasofya'nın cami olarak açılmasıyla ilgili klavye muhaliflerine verdiği yanıtla dikkat çeken Murat Kekilli, Ayasofya için özel bir beste yapmasını isteyenlere "Yeni bir besteye gerek yok! En güzel beste orada beş vakit okunacak olandır" diye karşılık verdi.

VATANPERVERLERİ KUTLARIM

Murat Kekilli, Ayasofya'nın ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu 'Ayasofya Hakk'ına kavuşmuştur. Bu karara milletimin isteği doğrultusunda imza atan tüm vatanperverleri kutluyorum. Ne bu dünyada, ne ahirette dert görmeyin' mesajıyla paylaştı. Ancak klavye muhalifleri, Kekilli'ye sosyal medyada saldırı başlattı.

EN GÜZEL BESTE EZAN SESİ

Kekilli, bu çirkin mesajlara "Ayasofya sadece bir cami açılışı değildir. Bir fethin doğuşu, bir zulmün de batışıdır" diyerek sert bir cevap verdi. Öte yandan ünlü şarkıcı, Ayasofya için özel bir beste yapmasını isteyenlere "Yeni bir besteye gerek yok! En güzel beste orada beş vakit okunacak olandır" diye karşılık verdi.