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    • 14.07.2020 09:41
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    Klavye muhaliflerine şarkıcı 'den tokat gibi yanıt: bir fethin doğuşu, bir zulmün de batışıdır

    Peygamber övgüsüne mazhar olmuş İstanbul'un Fatih'inin emaneti olan 'nın 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarılarak camiye çevrildi. Karar Türkiye'de ve Müslüman dünyasında büyük sevinçle karşılandı. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili klavye muhalifleri tarafından gelen eleştirilere, ünlü şarkıcı 'den tokat gibi yanıt geldi.

    Klavye muhaliflerine şarkıcı Murat Kekilli'den tokat gibi yanıt

    'nin paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Ayasofya'nın cami olarak açılmasıyla ilgili klavye muhaliflerine verdiği yanıtla dikkat çeken Murat Kekilli, Ayasofya için özel bir beste yapmasını isteyenlere "Yeni bir besteye gerek yok! En güzel beste orada beş vakit okunacak olandır" diye karşılık verdi.

    VATANPERVERLERİ KUTLARIM
    Murat Kekilli, Ayasofya'nın ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu 'Ayasofya Hakk'ına kavuşmuştur. Bu karara milletimin isteği doğrultusunda imza atan tüm vatanperverleri kutluyorum. Ne bu dünyada, ne ahirette dert görmeyin' mesajıyla paylaştı. Ancak klavye muhalifleri, Kekilli'ye sosyal medyada saldırı başlattı.

    EN GÜZEL BESTE EZAN SESİ
    Kekilli, bu çirkin mesajlara "Ayasofya sadece bir cami açılışı değildir. Bir fethin doğuşu, bir zulmün de batışıdır" diyerek sert bir cevap verdi. Öte yandan ünlü şarkıcı, Ayasofya için özel bir beste yapmasını isteyenlere "Yeni bir besteye gerek yok! En güzel beste orada beş vakit okunacak olandır" diye karşılık verdi.

    Haberler Magazin Klavye muhaliflerine şarkıcı Murat Kekilli'den tokat gibi yanıt: Ayasofya bir fethin doğuşu, bir zulmün de batışıdır
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