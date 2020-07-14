İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, müvekkilinin Seren Serengil'in yanında iki aydır çalıştığını belirtmişti.

Suç duyurusu dilekçesinde, Serengil'in 28 Mart 2020 tarihinde koronavirüs olduğu gerekçesi ile müvekkiline saldırdığını, saçından tutarak yere yatırdığını öne süren Avukat Çezik, müvekkilinin bahçeye kaçarak polisi aradığını, Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın da peşinden giderek telefonu elinden alıp onu tekrar içeriye soktuğunu ve Serengil'in müvekkilini tekrar darp ettiğini savunmuştu.

Serengil'in müvekkiline hakaret ettiğini, eşyalarını parçaladığını savunan Avukat Çezik, müvekkilinin Serengil ve Tohma tarafından arabaya bindirilerek Beykoz Ormanı'na bırakıldığını, müvekkilinin oradan bir saat yürüdükten sonra otobüse binebildiğini iddia etmişti.

Müvekkilinin şikayetçi olacağına dair mesaj atması üzerine şüphelilerin avukatı tarafından da tehdit edildiğini savunan Avukat Çezik, Serengil, Tohma ve avukatları hakkında, "Tehdit", "Kasten yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Mala zarar verme" ve "Yağma" suçlarından soruşturma başlatılmasını istemişti.