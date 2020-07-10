Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi paylaşan Sevcan Yaşar konuştu: Fotoğrafları göstermeyi gururuma yediremedim

Ünlü erkeklerin her şeyi kapatacak güçlerinin olduğunu düşündükleri için böyle davrandığını belirten Yaşar, şunları söyledi:

"Ünlü adamlar, oynadıkları karakterlerden elde ettikleri sempatiyle ya da siyasi kimlikleriyle her şeyi kapatacak güçlerinin olduğunu düşünüyor. Kendi mesleğimizden, çevremizden, ailemizden çekinip, yanlış tercihlerimizin duyulmasından utanıp gururumuza yediremediğimiz için darp fotoğraflarının basına çıkması, insanlara duyurulması zor oluyor. Mesela beş polisin zor tuttuğu Sermiyan, kolundaki savunma izlerini göstererek 'Darp edildim' demeye utanmıyor. Ben kadın olarak vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim. Bulutsuz'un o fotoğrafları yayınlamak zorunda bırakılması ise çok üzücü gerçekten."