Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! 'Bu nasıl vicdansızlık!'
Ozan Güven'in, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin yankıları devam ediyor. Deniz Bulutsuz'un şikayetinin ardından oyuncu Ozan Güven hakkında mahkemeden 2 ay uzaklaştırma kararı çıkmış, karara itiraz eden Güven ise asıl şiddete maruz kalan tarafın kendisi olduğunu ileri sürmüştü. Ozan Güven'in çıkışı sonrası bir kez daha harekete geçen Bulutsuz Bulutsuz'un avukatı, önceki gün, Güven'in tutuklanması için dilekçe vereceklerini açıkladı. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz aşkı yaklaşık 6 ay sonrta olaylı bir şekilde son buldu. Agresif tavırları ile tanınan oyuncu Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbetmesinin yankıları gündemde yerini almaya devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre, Deniz Bulutsuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Savcılık dosyasındaki fotoğraflarda olaya ilişkin şiddet gözler önüne serildi. Güven'in uyguladığı şiddete ilişkin fotoğraflarda Bulutsuz'un gözünde morluk, kanlanma ve şişlik, kolunda morarma ve çenesinde derin yara olduğu görüldü.
Fotoğraflarda Ozan Güven'in de kafasında, burnunda, yanağında ve kolunda çok sayıda sıyrık ve burnunda şişlik olduğu gözlemlendi.
Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde, Ozan Güven'in 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından yargılanmasını istedi. Dilekçeye göre, Bulutsuz ve Güven 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Bulutsuz'un eski erkek arkadaşından konu açılınca, iddiaya göre Güven, herkesin önünde hakaret etti. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz konuyu kapattı. İkiliyi Güven'in şoförü eve bıraktı.
Bulutsuz şikâyet dilekçesinde şöyle konuştu: "Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. "
"Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu.Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Birçok bölgeden yaralandım. Elimde su şişesi ile beklerken 'Bana biraz su ver' dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, 'Al sana su' dedi. Evden çıkmama izin vermeyerek 'Hiçbir yere gidemezsin. Sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim' dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu. Beni evde alıkoyduğu için büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden çıktım. Şoförü arkadaşımın evine bıraktı."