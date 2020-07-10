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Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! 'Bu nasıl vicdansızlık!'

Ozan Güven'in, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin yankıları devam ediyor. Deniz Bulutsuz'un şikayetinin ardından oyuncu Ozan Güven hakkında mahkemeden 2 ay uzaklaştırma kararı çıkmış, karara itiraz eden Güven ise asıl şiddete maruz kalan tarafın kendisi olduğunu ileri sürmüştü. Ozan Güven'in çıkışı sonrası bir kez daha harekete geçen Bulutsuz Bulutsuz'un avukatı, önceki gün, Güven'in tutuklanması için dilekçe vereceklerini açıkladı. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı!

10.07.2020 16:05 - Son Güncelleme: 10.07.2020 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





