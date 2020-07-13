Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı dün akşam saatlerinden bu yana merak edilerek araştırılıyor. Finale kalan 3 ismin kim olduğu, kimin ise adaya veda ettiği belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemal Can İstanbul finaline gelmeyi garantilemişti yanında hangi iki kişi daha eşlik etti? Eleme öncesinde yaşanan yarışmacılar arasındaki yüzleşme de çok heyecanlıydı. Daha önce elenen yarışmacılar finalistlere kırıldıkları noktaları sordu, karşılıklı açıklamalar yapıldı. İşte yaşananlar…
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.
Survivor 2020'den elenen Berkan Karabulut veda konuşmasında, "Survivor'dan elendikten sonra veda konuşması yapan Berkan, "Kimse üzülmesin benim için, burada çok güzel yarıştım. Mertçe mücadele verdim. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım tecrübeler ve hatıralar edindim. 3 yarışmacı da ayrı ayrı şampiyonluğu hak eden isimler" ifadelerini kullandı.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.
12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.
SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Survivor finali İstanbul Galataport'ta yapılacak.
SURVİVOR SERCAN VE CEMAL CAN KONUŞMASI DAMGA VURDU!
Sercan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:
"Cemal Can'ı bu konuda zorlamak istiyorum. Son zamanlarda beni inanılmaz söylemek istemedi. Ben gittim Cemal Can'a dedim ki 'Beni söylemelisin. Hem kendin için hem de Nisa için.'
"Ama eminim ki beni hiç söylemek istemedi. Son gün Yasin uyumuştu... Cemal ile o kadar şey paylaştık ki bizim arkadaşlığımız için bir dönüm noktası oldu. O yüzden çok mutlu oldum."
"Hatta giderken Cemal Can'ın söylemesiyle gitmek apayrı bir gurur oldu benim için. Aslında senin için çok sevindim Cemal Can. Çünkü istediğini yaptın. Ben istediğimi yapmıştım."
Cemal Can da bu sözler sonrası Sercan'a; 'Hakkını helal et Sercan' dedi.
Sercan'ın bu açıklamaları sonrasında sosyal medyada kendisi ile ilgili binlerce yorum yapıldı.
Sercan ile ilgili yapılan yorumlarda çoğunlukla; 'Sercan'a korkak dediniz adam kendi ismini söylemesini istemiş Cemal Can'dan. Helal olsun.' yönünde oldu.
"NAYLON KUMAŞ" BENZETMESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Elenen yarışmacıların yayına bağlanması ile beraber yaşanan yüzleşme izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. Özellikle de Evrim Keklik ve Berkan Karabulut arasında ipler gerilirken Evrim;
"Biz tartıştığımızda ben gittikten sonra bana "naylon kumaş" benzetmesi yapmış. "Naylon Kumaş" ne demek? Daha sonrasında Yasin zaten ona bir eleştiri yapmış "böyle bir şey söylememen gerekiyor" diye. Teşekkür ederim Yasin sağolasın çünkü ben orada yoktum." İfadeleri ile Berkan'dan bu sözleri açıklamasını istedi.
BERKAN BU SÖZLERİ YANITSIZ BIRAKMADI
Berkan ise bu sözlere karşılık olarak Evrim'in konuyu yanlış anladığını onun karakterine ve kişiliğine değil bulundukları duruma karşı olarak bu ifadeyi kullandığı belirtti.