SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor finali İstanbul Galataport'ta yapılacak.

SURVİVOR SERCAN VE CEMAL CAN KONUŞMASI DAMGA VURDU!

Sercan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Cemal Can'ı bu konuda zorlamak istiyorum. Son zamanlarda beni inanılmaz söylemek istemedi. Ben gittim Cemal Can'a dedim ki 'Beni söylemelisin. Hem kendin için hem de Nisa için.'

"Ama eminim ki beni hiç söylemek istemedi. Son gün Yasin uyumuştu... Cemal ile o kadar şey paylaştık ki bizim arkadaşlığımız için bir dönüm noktası oldu. O yüzden çok mutlu oldum."

"Hatta giderken Cemal Can'ın söylemesiyle gitmek apayrı bir gurur oldu benim için. Aslında senin için çok sevindim Cemal Can. Çünkü istediğini yaptın. Ben istediğimi yapmıştım."