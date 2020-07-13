Haberler Galeri Magazin Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz birlikteliğini platonik aşk mı bitirdi? Serenay Sarıkaya bakın kiminle tatil yapıyor

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz birlikteliğini platonik aşk mı bitirdi? Serenay Sarıkaya bakın kiminle tatil yapıyor

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın büyük aşkı büyük iddialarla bitti. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın komedyen aşkı Cem Yılmaz ile ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sadece aşklarıyla anılan çifte hiç iş teklif gelmemesi üzerine ayrılık fikrinin Cem Yılmaz'dan geldiği, Serenay Sarıkaya'nın ise bu kararı ağlayarak kabul ettiği iddia edildi. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişinin girdiği de bir başka iddialar arasında... Üstelik bu isim herkesi şoke edecek! Henüz Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz cephesinden konuyla ilgili bi açıklama gelmezken Serenay Sarıkaya'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ayrılık iddiaları sonrası ilk paylaşımını yapan Serenay Sarıkaya tatiline bakın kiminle devam ediyor...

13.07.2020 10:26 - Son Güncelleme: 13.07.2020 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





