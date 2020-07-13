Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz birlikteliğini platonik aşk mı bitirdi? Serenay Sarıkaya bakın kiminle tatil yapıyor
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın büyük aşkı büyük iddialarla bitti. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın komedyen aşkı Cem Yılmaz ile ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sadece aşklarıyla anılan çifte hiç iş teklif gelmemesi üzerine ayrılık fikrinin Cem Yılmaz'dan geldiği, Serenay Sarıkaya'nın ise bu kararı ağlayarak kabul ettiği iddia edildi. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişinin girdiği de bir başka iddialar arasında... Üstelik bu isim herkesi şoke edecek! Henüz Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz cephesinden konuyla ilgili bi açıklama gelmezken Serenay Sarıkaya'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ayrılık iddiaları sonrası ilk paylaşımını yapan Serenay Sarıkaya tatiline bakın kiminle devam ediyor...
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı yaza damgasını vurmuştu... İkili, Yunanistan'da startını verdikleri aşklarını Türkiye'de de saklamadan sürdürmüşlerdi. Çift, Kuyucuk'ta gözlerden uzak son tatillerinde ayrılık kararı aldı. İddialara göre bu beraberlik hem Cem'i hem de Serenay'ı fazlasıyla yıpratmaya başlamıştı. Ayrılık teklifi Cem Yılmaz'dan geldi.
'HAYIR' DİYEMEDİ
Serenay Sarıkaya gözyaşlarıyla dinledi Cem Yılmaz'ı ama "hayır" diyemedi. Suyun karşı tarafında Atina'da ateşlenen aşkın alevi suyun bu tarafında Çanakkale'de söndü. Korona günlerinde herkesin işleri sekteye uğramıştı ama yavaş yavaş normalleşme başlamasına rağmen ne Cem Yılmaz'a ne de Serenay'a yeni sezon öncesi proje teklifleri gelmedi.